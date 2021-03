Pro nejmenší je v Hněvotíně k dispozici rodinné centrum Beruška, zrekonstruovaná mateřská i základní škola a tři dětská hřiště. Chloubou vesnice je moderní a rozlehlý sportovní areál. Místní tam mohou využívat hřiště na fotbal, tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal nebo třeba kluziště.

„Potřebám obce i školy už ale nestačí stará tělocvična a tak aktuálně žádáme o dotaci na novou sportovní halu. Ze staré tělocvičny bychom pak udělali prostory pro družinu. Byla by tam také keramická dílna, učebna a sociální zařízení. Počítáme rovněž s úpravami školního dvora, aby děti mohly trávit velkou přestávku pohybem na čerstvém vzduchu,“ popsal starosta Jaroslav Dvořák.

Nová sportovní hala a stavební úpravy té stávající by měly přijít na přibližně 34 milionů korun. Obec na tyto účely může získat dotaci, která pokryje až 70 procent výdajů.

„Na část máme našetřeno, část bychom financovali z úvěru. Plánujeme také půdní vestavbu v budově zrekonstruované základní školy. Investice do mateřinky i školky se obci vyplatí. Když jsem před lety nastupoval do funkce, měli jsme ve škole jen stovku dětí a dnes už je jich tady dvojnásobek. Moc nás těší, že je kapacita školních budov naplno využitá,“ poznamenal starosta.

Startovací byty pro mladé

Obec se místním obyvatelům stará také o příjemné bydlení. Seniorům nabízí osmnáct bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou.

Nyní se chce postarat také o mladé rodiny a nabídnout jim takzvané startovací byty. Ty mají vzniknout v budově, kde už léta sídlí pošta.

„Loni jsme kanceláře a zázemí využívané poštou kompletně opravili, stálo nás to kolem stopadesáti tisíc korun. Zbývající volné prostory v tomto objektu upravíme na pět bytů pro mladé. Mělo by to přijít na asi patnáct milionů korun,“ upřesnil Jaroslav Dvořák s tím, že obec žádá o dotaci z ministerstva financí, která může dosáhnout až 70 procent nákladů.

Startovací byty by mohly být hotové do konce roku 2022.

Nový chodník i ovocné stromy

V letošním roce se v Hněvotíně pustí do vybudování nového chodníku ve východní části obce směrem od kruhového objezdu ke křižovatce na Olomouc. Neustále také investují do úprav v okolí vesnice a kolem polních cest vysazují ovocné stromy.

„Vybíráme odrůdy nešlechtěných vysokokmenů, které vydrží léta bez nějaké složité péče. Už nám kvetou a plodí třešně, jabloně i hrušně. Když jdou lidé na procházku, mají možnost si z mladých stromů něco ´zobnout´ nebo si odpočinou na lavičce podél cesty. Chceme si vesnický ráz zachovat, to byl také hlavní důvod, proč jsme odmítli další haly v blízkosti obce,“ dodal Jaroslav Dvořák.