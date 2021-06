Nádoby osázené pnoucími pelargoniemi teď rozvážejí zaměstnanci obecního úřadu po celé vesnici. Zdobí jimi okna mateřské a základní školy i obecního úřadu.

Na letošní letní sezonu si obec Hněvotín u zahradnického centra z Olomouce objednala okolo pěti stovek osázených truhlíků a další desítky speciálních kruhovitých „květináčů“, které postupně umístí na stovku sloupů veřejného osvětlení.

„Letos je to už šestým rokem, kdy naši vesnici zdobíme ´obecními´ květinami. Na jeden rodinný dům občanům poskytneme čtyři truhlíky s kvetoucími muškáty. Podmínkou je, aby je umístili do oken směrem do ulice a až do prvních mrazíků se o ně starali. Pak nám truhlíky zase vrátí, my je v dalším roce opět necháme osázet a v květnu je místním zase rozdáme,“ vysvětlil místostarosta Petr Niessner.

Vesnice se rozzáří

Pro truhlíky osázené nakvétajícími pnoucími pelargoniemi si ve středu dopoledne k obecnímu úřadu v Hněvotíně s dvoukolákem přišli například manželé Pavel a Pavlína Lepařovi.

Možnost „nafasovat“ si bezplatně sezonní květinovou výzdobu do oken svého rodinného domu využívají už několik let.

„Zapojujeme se do tohoto projektu od začátku, kdy jej obec spustila. Okna jsem v létě měla vlastními květinami vyzdobená i v minulosti, teď je to ale mnohem jednodušší v tom, že od obce zdarma dostaneme už osázený truhlík s krásnými muškáty a nemusíme je shánět v hobbymarketech. Jsme rádi, že vedení obce květinovou výzdobu podporuje. Vesnice se na léto vždycky celá rozzáří. Truhlíky jsou osázené stejnými muškáty, je to pěkně barevně sladěné a krásně to zdejší ulice zpestří a oživí,“ ocenila projekt na zkrášlení obce Pavlína Lepařová.

Inspirace v zahraničí

Hněvotín letos do květinové výzdoby a péče o ni investuje značnou částku.

„Odhaduji to na asi půl milionu korun. Nechali jsme si totiž na zakázku vyrobit speciální kruhové nádoby. Kromě muškátů jsou osázené další okrasnou rostlinou, takzvanou molicí, která má zelenobílé listy a vytváří až dvoumetrové výhony s drobnými bílými kvítky. Kruhové ´květináče´ po vesnici rozmístíme na přibližně stovku sloupů veřejného osvětlení, které pak budou zářit záplavou barevných květů a zelených převisů,“ popsal místostarosta.

Obec se v minulosti v tomto směru inspirovala v zahraničí, zejména v Bavorsku a Rakousku, kde si lidé okna i balkony svých domů s oblibou zdobí pnoucími pelargoniemi.

„Když jsme vybízeli místní, aby to dělali také, moc se do toho nehrnuli. Když jsme jim nabídli, že zdarma zajistíme už osázené truhlíky a nebudou se muset starat o shánění květin a truhlíků, tak se toho ´chytili´. Jsme rádi, že o květiny přes léto starají. Stojí to za to, když to pak v obci všechno rozkvete,“ dodal Petr Niessner.