Stížnostmi občanů na kamiony projíždějící obcí se hněvotínští zastupitelé zabývají stále častěji. „Opakovaně to řešíme na zasedáních zastupitelstva, problémy s narůstající dopravou se rok od roku zhoršují. Kamionů, které si přes naši obec zkracují cestu, pořád přibývá a situace je už neúnosná. Domluvili jsme se starosty okolních vesnic, že si uděláme sčítání dopravy a budeme to řešit s hejtmanstvím,“ informoval starosta Jaroslav Dvořák.

V druhé polovině srpna se proto v Hněvotíně pustili do sčítání vozidel, která v pracovní den projedou obcí. Místní senioři je začali počítat v pět hodin ráno a končili ve čtyři odpoledne.

Přes hlavní křižovatku na trase z Olomouce do Lutína za tu dobu projelo 4 560 osobních automobilů, 694 nákladních vozidel a kamionů a 26 velkých zemědělských strojů a traktorů.

Středem obce ve směru na Topolany byla čísla také vysoká, osobních vozidel projelo 2 596, nákladních a kamionů 204 a k tomu dalších 17 zemědělských strojů.

„Zjistili jsme, že každých osm sekund projede obcí nějaké motorové vozidlo. Celkem jich bylo více než osm tisíc. Dopravní průzkum jsme prováděli po dohodě se starosty z dalších obcí mikroregionu Kosířsko a odborem dopravy krajského úřadu. Ten bude řešit trasy kamionové dopravy a v některých obcích omezí tranzit kamionů dopravním značením. Kontrola pak je na policii a celní správě,“ popsal starosta.

Škody i po těžké zemědělské technice

Zatím podle něj výrazně nepomohlo ani omezení tranzitu na silnici druhé třídy.

„Tranzit na ´dvojce´ směrem na Slatinice je zakázán. Měly by po ní jezdit jen kamiony, které obsluhují firmy přímo v Hněvotíně. Jenže je těžké to kontrolovat, obec nemá dostatečné kontrolní mechanismy. Když u nás zastaví policejní hlídka, dají si to kamioňáci mezi sebou vědět a objedou to jinudy. Ve směru z Konicka jezdí skoro všechny kamiony přes naši obec, policie by tady musela stát pořád. Oslovili jsme správu silnic, aby u nás vážili kamiony, to už proběhlo u místní zbrojnice,“ vyjmenoval další opatření Jaroslav Dvořák.

Obec se snaží motivovat místní a přespolní zemědělce, aby k přesunu těžké techniky využívali cesty mimo zastavěnou část obce.

„Moderní traktory se soupravami dnes mají i padesát tun, jsou to obrovské stroje a už se ani nevejdou mezi ostrůvek a silnici. Snažíme se, aby se vesnici vyhýbaly a jezdily po okružních polních cestách. Kamiony i těžká zemědělská technika nám poškozuje silnice. Například v Topolanské ulici se musí po asi deseti letech znovu frézovat asfaltový koberec a bude se pokládat nový,“ poukázal starosta na negativní dopady na stav zdejších silnic.

Nový chodník a zastávky

Aby zvýšili bezpečnost občanů, kteří pracují v tamní průmyslové zóně, vybudovali nyní v Hněvotíně nový chodník. Jeho součástí jsou dvě autobusové zastávky i veřejné osvětlení.

„Je to pro bezpečnost lidí, kteří tam chodí do práce nebo na autobus. Nějaký zázračný ´lék´na narůstající nákladní dopravu bohužel není. Snažíme se dělat všechno, co je možné. Pořád hledáme další dílčí řešení, jak situaci zlepšit. Rozhodně to tak nenecháme být,“ dodal Jaroslav Dvořák.