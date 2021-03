Hněvotín

Rok založení: 1078

Počet obyvatel: 1851

Zajímavosti:

V roce 2016 obdržel Hněvotín titul Vesnice roku Olomouckého kraje.

Obec Hněvotín, která má své jméno snad podle zakladatele obce Hněvoty, patří k nejstarším obcím na Hané.

Otisk pečetidla obce pochází z roku 1670. Má kruhový tvar a jeho obvod je olemován dokola provazem. Mezi ním a linkou je vyrytá legenda „SIGEL DES DORF NEBETEIN 1670“. V pečetním poli je zobrazena postava muže oděného v kněžské komži s mitrou na hlavě a opatskou berlou v levé ruce. Předpokládá se, že představuje patrona hněvotínského kostela sv. Leonarda. Před postavou je štít, v němž jsou křížem umístěny radlice a krojidlo a kolem jsou zobrazeny mraky. (Zdroj: www.hnevotin.cz)

Tisíce muškátů a balkonovek

Základní školu v Hněvotíně zdobí záplava rozkvetlých pelargonií.Zdroj: Obec Hněvotín

Kdo v létě projíždí Hněvotínem, musí často zpomalit a kochat se pohledem na rozkvetlá okna, balkony a dlouhé převisy na budově obecního úřadu či školy, kterou zdobí také pestrobarevné pyramidy. Nádoby s květinami jsou zavěšené i na sloupech veřejného osvětlení.



„Odkoukali jsme to v Bavorsku a Rakousku. Každoročně v únoru jezdíme do zahradnického centra s několika stovkami truhlíků a závěsných nádob. Zahradníci nám je všechny osadí, květiny předpěstují a v květnu přivezou. Lidé si je umístí na okna ve směru do ulice a pak se o ně starají. Stojí to za to, když je obec upravená a celá jen kvete,“ míní starosta Jaroslav Dvořák.



Do údržby stávající zeleně i nových výsadeb se místní zapojují po celý rok. V obci totiž stále probíhají v minulosti známé akce Z.



„Vždycky to vyhlásíme rozhlasem, přijde okolo šedesáti až osmdesáti dospělých a tak dvacítka dětí. Rozdělíme si úkoly a pustíme se do práce. Pak posedíme u občerstvení a máme radost z toho, co se nám zase povedlo v obci vylepšit. Držíme tady pospolu a vesnici si zvelebujeme společně,“ popsal víkendové brigády starosta.

Přírodní památka Na skále u HněvotínaZdroj: Karel NovotnýTip na výlet

Přírodní památka Na skále



3 km od kaple Panny Marie v Hněvotíně

Příjemné počasí láká k procházkám. Nedaleko Hněvotína můžete navštívit Národní přírodní památku Na skále. Tento titul získala v roce 1977 díky výskytu významných stepních společenství na zdejším devonském vápenci. Chráněné území je jediným místem v ČR s výskytem mateřídoušky vejčité kraňské.

Zdroj: Deník