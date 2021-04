A jak by se neslo čtyřtisícové město Hlubočky místo obce? „Nemáme ani pořádné náměstí,“ reaguje s úsměvem v rozhovoru pro Deník starostka Hluboček Eva Hasníková.

V Hlubočkách jsou hned dva lyžařské areály, jako někde v alpské vesnici. Co z toho obec má? Dobrou reklamu nebo spíše kupu starostí?

Obojí. Zviditelňují Hlubočky, dělají obci reklamu. Ekonomický přínos pro obec však víceméně žádný. Lidé přijedou, zalyžují si a jedou zpátky. Na Hrubé Vodě jsou ubytovací kapacity, kde lidé tráví více času. Většina místních vnímá sjezdovky více jako zátěž kvůli zvýšenému provozu aut. V Hlubočkách si navíc někteří stěžují i na hluk ze zasněžování, areál leží ve středu obce, v Hrubé Vodě tolik trvale žijících obyvatel není.

Nádraží v Hrubé Vodě? Jak se vám líbí plány majitele?

Jsme rádi, že tuto technickou památku koupil a bude sloužit veřejnosti. Pokud se mu podaří, co jsme viděli, že plánuje, bude to nádhera. Je to ale spousta peněz a povolení. Budeme mu držet palce, přece jen je to vstupní brána do Hrubé Vody.

Chátrající historické nádraží v Hlubočkách na Dukle? Kdysi bylo stejnou ozdobou železnice jako objekt v Hrubce. Připustí obec, aby šlo k zemi?

Do této stavby se v minulosti zasáhlo, takže není technickou památkou, ale je to budova, kterou stojí za to zachránit. Zbourat tento objekt, to by byla skutečně škoda. Správa železnic nám nabízela budovu za cenu, kterou nebylo možné akceptovat. Nyní se v rámci obcí na trase směrem na Krnov rozjela iniciativa starostů, kteří požadují, aby Správa železnic nabídla nádraží za jednu korunu. Přidali jsme se. Pokud objekt získáme, bude to velká zátěž. Je v katastrofálním stavu. Ale nechat z tohoto nádraží udělat eurozastávku? Zničit tu historii? To ne.

V této části Hluboček má obec už jeden „brownfield“ – starý kulturní dům… Rýsuje se nějaké řešení?

Obci se vloni podařilo získat druhou polovinu objektu a nyní postupujeme směrem k nějaké studii, která by vyřešila, zda má smysl budovu zachovat, nebo spíše postavit něco nově na pozemcích. Nějaké kulturní zařízení zde totiž chybí. Hlubočky, jak jsou osmnáct kilometrů dlouhá obec, mají jeden kulturní dům - v Mariánském Údolí. Na Dukle není nic. Nic, kde by se mohli lidé sejít, uspořádat oslavu, není zde zázemí pro spolkovou činnost. Do objektu by se navíc mohly soustředit i lékařské ordinace. Uvažujeme o nějakém multifunkčním objektu. Ale uvidíme.

Pozemky? Rýsují se dvě lokality

Hlubočky jsou nejen největší, ale s více než 4200 obyvateli i nejlidnatější obcí Olomouckého kraje. Přibývá stále obyvatel? Chystá se výstavba rodinných či bytových domů? Je hlad po parcelách? Údolí Bystřice s dobrou dopravní dostupností je velice lákavým místem pro život…

Obec moc vhodných pozemků k výstavbě nemá vzhledem ke konfiguraci terénu - na těch příkrých svazích se nedá stavět. Rýsují se však dvě lokality, kde developeři chtějí stavět, a to za hřbitovem, kde se chystá 14 stavebních míst, a ve výhledu je lokalita za obecním úřadem, kde by mohlo jít i o bytový dům. Obec zde uvažuje o nájemním bydlení. Poptávka po stavebních pozemcích v Hlubočkách je skutečně velká, týdně volají nejméně dva zájemci…

Hlubočky jsou již historicky vyhledávanou chatovou oblastí. Chatovišť je na rozlehlém katastru hned několik. V době pandemie covidu je hlad po chatách? Jak tolik chatařů ovlivňuje život v obci?

Je to někdy složité. Rozmohlo se, že si lidé přepisují trvalé bydliště na rekreační nemovitosti. Nese se s tím celá řada problémů.

Jaké například?

Lidé chtějí bydlet v přírodě a mít servis jako v Olomouci. Chtějí lepší komunikaci k chatě, lepší osvětlení, v zimě vyčištěné cesty… To nejde.

Kolik je v Hlubočkách chat?

970 objektů? K tisícovce to bude.

Již jsme zmínili, že jste největší obci. Statut města? Neuvažujete o tom? Jako vloni Štěpánov?

Město Hlubočky? Tyto ambice nemáme, i když limity bychom splňovali. Jsme pověřenou obcí a v tomto ohledu nám nic nechybí. Nemáme ani náměstí, typické centrum (úsměv).