V pátek vlekaři konečně mohli začít dosněžovat.

„Alespoň část areálu se budeme snažit zprovoznit pro školky, co by měly začít jezdit. Vše ale záleží na počasí, to není na nás. Vzhledem k předpovědi, která neslibuje minus pět každou noc, neumím další vývoj odhadnout,“ reagoval provozovatel střediska Michal Stojmenov.

Ztráty kvůli dosavadní letošní zimě nezimě podle něj budou. „I kdybychom to rozjeli, ztráty už nedoženeme, ale musíme bojovat. Zažili jsme i zimy, kdy jsme skoro vůbec nelyžovali,“ dodal.

V sousední Hrubé Vodě se o víkendu lyžovat bude. V sobotu i v neděli od 9 do 16 hodin. Pojede lyžařský vlek POMA a v provozu bude také lyžařská škola.

Mimo provoz zůstává areál v Kladkách na Konicku.

„Díky rozmarům počasí se lyžování odkládá a budeme čekat na příznivější podmínky,“ vzkazují provozovatelé z TJ Sokol Kladky.

Mírné "oteplení" po víkendu

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v noci na sobotu nula až minus tři stupně Celsia.

Na přírodní sníh se mou těšit v Jeseníkách, na Jesenicku bude sněžit vydatněji. Během dne pak budou maxima minus dva až plus jeden stupeň. Na horách pak minus osm až minus čtyři.

„Očekáváme tvorbu sněhových jazyků a na Jesenicku kolem patnácti centimetrů nového sněhu, na návětří hor až kolem dvaceti,“ informoval Tomáš Ostrožlík z ostravského regionálního pracoviště ČHMÚ.

V sobotu dá o sobě zima vědět nejvíce v rámci nejbližších dní. V neděli už tak sněžit nebude ani na horách, mrazy spadnou v noci nejvíce k minus jednomu až minus pěti stupňům. Přes den budou minus dva až plus dva.

V pondělí má být polojasno, místy oblačno až zataženo, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Ojediněle, zejména na horách čeká ČHMÚ mrholení nebo slabé sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou na nulu až minus čtyři, maxima přes den vylezou na nulu až plus čtyři.

V úterý má být podobně. Nejnižší noční teploty budou plus dva a až minus dva, přes den pak maxima nula až plus čtyři.