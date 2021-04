Hlubočky

První písemná zmínka: 1368

Počet obyvatel: 4241

Zajímavosti: V katastru obce leží dvě chráněná území, jsou to Přírodní park Údolí Bystřice u Hluboček vyhlášený v roce 1995 a Přírodní rezervace Hrubovodské sutě existující od roku 2001.

Roku 1854 pan I. K. Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí. Moderní závody Moravia, které byly proslulé výrobou plynových spotřebičů, odlitků ze šedé litiny a dílů leteckých motorů, vyvážely své výrobky bezmála do celého svět a byly základem dnešních firem MORA Moravia, Honeywell a Foundeik. (Zdroj: www.hlubocky.cz)

Významné osobnosti:

Jan Volek (1290 – 1351), zakladatel hradu Hluboký, nemanželský syn českého krále Václava II.

Josef Zvěřina, Salomon Mayer-Rothschild, Ignác Karel Machánek, zakladatelé a majitelé místních železáren

Tip na výlet



Stezkou ke zřícenině



začátek u vlakové zastávky Hrubá Voda

Naučná stezka Hrubá voda – voda živá je zaměřená hlavně na místní faunu a flóru. Nenáročná vycházka vás zavede například i na zříceninu hradu Hluboký. Ten vybudoval ve 40. letech 14. století olomoucký biskup Jan Volek. Existence hradu upadla později v zapomenutí. Zbytky byly nazývány Pustý zámek.

VIDEO: Hlubočky a Hrubá Voda

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Premiéra kluziště

Kluziště v Hlubočkách, 9. prosince 2020Zdroj: DENÍK/Daniela TauberováPrvní, cvičnou sezonu nového kluziště v Hlubočkách poznamenala pandemie covidu. Vládní opatření řídila jeho provoz a zamykala ledovou plochu podle nákazové situace. Přesto si bruslení místní užili. Obec investice nelituje.

„Na tu hrůzu, co jsme zažívali s pandemií, byl zájem o bruslení obrovský,“ hodnotila starostka Hluboček Eva Hasníková.

Vstupné nasadili v Hlubočkách lidové, ale i díky komerčním pronájmům ledové plochy se podařilo provoz zaplatit.

Na mobilním kluzišti o rozměrech 20x40 metrů už rozpouští led a v nejbližších dnech zmizí z umělky víceúčelového hřiště, kde se objeví opět v listopadu.

Ředitel ZŠ: Žáci za covidu výrazně pokročili v ovládání IT



Ředitel Základní školy Hlubočky Pavel Pyšný je přesvědčen, že pandemie, která vyhnala školáky z lavic, přinesla i něco pozitivního. Žáci podle něj udělali znatelný pokrok v ovládání IT technologií.



Pavel Pyšný, ředitel ZŠ HlubočkyZdroj: Deník/Daniela Tauberová„Před rokem byla většina žáků schopna si tak akorát zahrát počítačové hry. Dnes samostatně pracují, sdílejí studijní materiály, posílají úkoly. Z toho mám radost,“ svěřil se Pavel Pyšný.



V Hlubočkách, ještě před tvrdým lockdownem, zahájili individuální konzultace se žáky se sníženými schopnostmi vzdělávání. Pomohlo to dětem i rodičům. „Dopoledne se žák zúčastnil ve škole s asistentem on-line výuky a sami pak doma pracovali,“ popisoval.



Žákům podle jeho slov už škola a spolužáci velice chybí. „Když vedu výuku, první otázka žáků je, když už půjdeme do školy,“ potvrdil s tím, že dětem po ukončení on-line výuky umožňují kantoři, aby zůstali chvíli připojeni a mohli si spolu alespoň na dálku popovídat. Z jednoho konce Hluboček na druhý je to přece jen přes 10 kilometrů a někteří spolužáci neměli možnost se vidět.



Obec a škola využily zavření školy během pandemie k modernizaci vybavení tříd a vybudování lepšího zázemí pro asistenty pedagoga.



„Vloni jsme přestavěli školní dílnu na kmenovou třídu, likvidujeme nepěkné obložení ve třídách, vyměnili jsme koberce ve třídách, udělali jsme relaxační koutky pro žáky, pořídili jsme pingpongový stůl a stolní fotbal, aby měli vyžití o přestávkách,“ vyjmenovával ředitel školy.

Zdroj: Deník