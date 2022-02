Černá zvěř se opakovaně vyskytovala na pozemcích v ulici Na Výsluní a v okolí. „V lesním prostoru vojenského újezdu, který přiléhá k této části obce, proto v souladu s dohodou s Vojenskými lesy a statky nyní byly umístěny dvě odchytová zařízení na divoká prasata,“ uvedla starostka Hluboček.

Divočáci řádí v Hlubočkách. Maso je za pár korun, lovce motivují odměnami

Jak to funguje?

Podle Miloslava Svozila, vedoucího lesní správy Hlubočky VLS ČR, se jedná o železnou klec dlouhou dva a širokou jeden metr. Lovci do ní lákají divoká prasata na kukuřici.

Klec je vybavená padacími dvířky, a pokud divočák - převážně menší kusy a selata - spustí nastražený systém - spadla klec.

Přehled o pohybu zvířat mají pracovníci lesní správy díky fotopasti umístěné v blízkosti odchytového zařízení.

„Je to jedna z možností, jak problém řešit. Záleží, jaký je rok, zda je dostatek vláhy a žaludů a bukvic, což je přirozená potrava pro černou zvěř. Vloni bylo sucho a zvířata neměla dostatek přirozené potravy, tak se častěji stahovala do údolí k řece Bystřici a do blízkosti obydlí, “ vysvětloval Svozil.

„Je potřeba vidět mapu. Hlubočky jsou unikátní v tom, že mají komplex lesa vlevo a komplex lesa vpravo. A divoká zvířata nechápou, že si lidé nepřejí, aby chodila přes obec,“ doplnil.

Láká popadané ovoce

Obyvatelé nesklízejí veškeré ovoce jako dříve a část úrody nechávají popadat na zem. Hladové zvěři tím přímo nabízejí potravu.

„Anebo ovoce uklidí za plot, někdy i se zbytky z kuchyně, kde si to zvěř jednoduše najde,“ poukazoval vedoucí lesní správy.

Obec proto ve spolupráci s lesníky a myslivci vypracovala „desatero“, jak lidé sami mohou přispět ke snížení výskytu divokých prasat v okrajových částech.

„Věnovali jsme se osvětě a lidem vysvětlili některá účinná opatření. Úspěch je ale nakonec opět o zodpovědnosti každého jednotlivce,“ dodal.

Lovci již na podzim zintenzivnili odlov černé zvěře na okolních pozemcích. I v souvislosti s blížící se hrozbou nákazy afrického moru prasat, jehož výskyt byl zaznamenán v sousedních zemích. Vojenské lesy a statky na Libavé motivují zaměstnance mimořádnými odměnami za ulovení každého kusu prasete divokého.

