Hendikepovaná matka, která i s dětmi skončila na ulici, dostane novou šanci

Na samé dno svých sil i možností může člověk spadnout několikrát, šancí jak z toho ven, už ale obvykle tolik nedostane. Pavla Karafová z Olomouce teď má naději na návrat do běžného života ve svých rukou.

Hendikepovaná žena upoutaná na vozík, se se svými dvěma dětmi ocitla z hodiny na hodinu na ulici.

To menší je přitom jen několik týdnů staré miminko.

Za rodinou stojí neziskové organizace, Olomoučané, ale i Olomoucký deník, který jim věnuje část výtěžku z charitativního Kabelkového veletrhu.

8400 měsíčně za jednu místnost

Středu 11. října 2017 si bude Pavla Karafová pamatovat asi už do konce života.

Do té doby totiž bydlela s přítelem a dvěma dětmi na jedné z olomouckých ubytoven.

„Ze začátku bylo všechno v pořádku, ale poslední dva týdny byl majitel nepříjemný. Hodně nás urážel, napadal nás, vyhrožoval, že nás vyhodí,“ popsala drobná žena, která se narodila s rozštěpem páteře a je upoutaná na invalidní vozík.

Situace se podle ní vyhrotila v den, kdy byli s přítelem a šestitýdenním miminkem na vyšetření v olomoucké Fakultní nemocnici.

Když se k večeru vrátili na ubytovnu, zjistili, že všechny jejich věci jsou vystěhované před budovou.

„Majitel to udělal bez našeho vědomí. Správce nám řekl, že dostal od něj zákaz, aby nás pustil dovnitř. Volali jsme mu a na otázku, kam máme jít, odpověděl, že ho to nezajímá, že mu dlužíme nájem za dva měsíce,“ pokračovala Pavla Karafová.

„Přitom jsme září zaplatili do koruny, ale nedal nám doklad. Nemáme mu to teď jak dokázat. Dokonce zapřel platbu dva tisíce korun, jako sponzorský dar, na doplacení nájmu,“ připomněla.

V ubytovně bydleli v jedné místnosti, platili nájem 8400 korun a problémy s majitelem prý měli už delší dobu.

„Je náladový, nic si nepamatuje a vymýšlí si,“ doplnila čtyřiatřicetiletá maminka.

Majitel ubytovny: Bylo to neúnosné

Majitel ubytovny Jan Pochyla situaci ale vidí trochu jinak.

„Přišla paní na vozíku s dítětem a partnerem, že potřebují dočasné ubytování než jim úřady něco seženou. Z principu na ubytovny děti nebereme, ale nechal jsem se přesvědčit, že je to dočasně. Nějakou dobu to fungovalo, nájem platili postupně, ale platili. Pak se situace začala stupňovat, až to bylo neúnosné a to kvůli podmínkám v jakých žili. Navíc pán měl hodně velké problémy s alkoholem, když přišly složenky, tak na několik dní zmizel,“ uvedl muž.

To, že je Pavla Karafová těhotná nevěděl, před měsícem jim prý neprodloužil nájemní smlouvu a řekl, ať se vystěhují.

„Uplynul měsíc, nedělo se nic. Ozvali se mi z nějaké nadace, že to budou řešit, doplatili za ně dluh dva tisíce a že budou situaci řešit dál, ale pak se už nic nedělo,“ pokračoval Jan Pochyla a doplnil, že důvodem vystěhování nebyly dluhy, ale podmínky, v jakých rodina žila.

„Nájemníci mi dluží peníze třeba za čtyři měsíce a ještě jsem nikoho takhle nevyhodil. Tady to bylo stále horší a nebyla naděje, že se to začne zlepšovat. Poslední dva měsíce se otázka jejich ubytování řešila velmi intenzivně a poslední měsíc už tam vůbec neměli být,“ dodal.

Do ledna v Ostrůvku. Co potom?

Když Pavla Karafová zjistila, že jsou bez střechy nad hlavou, cítila se strašně. Najít rychle nocleh není snadné.

„Panikařila jsem a začala jsem usilovně přemýšlet, kam večer půjdeme,“ vzpomínala.

Nakonec kontaktovala krizové centrum na Charitě, kde ji odkázali na olomoucké Dětské centrum Ostrůvek.

„Tam jsem pak situaci začala druhý den řešit, ale onu krizovou noc jsme s dětmi přečkali na azylovém domě na Holečkové. Přítel byl na Charitě,“ řekla.

V Dětském centru Ostrůvek je Pavla Karafová spolu se svými dětmi a podle posledních zpráv tam bude až do konce letošního roku.

Od ledna si ale musí najít nové bydlení.

„Je to hodně o penězích, realitky chtějí kauci, rezervační poplatek, provizi a my bychom to finančně dohromady nedali. Děti jsou spokojené a máme se tady dobře. Přemýšlím ale nad tím, co bude dál, věřím, že to dobře dopadne. Stačila by nám garsonka, jedna místnost, hlavně aby děti měly zázemí a nic jim nechybělo,“ přála si žena.

Chtěla mít rodinu, nikdy ji neměla

Pomoci mladé rodině se snaží hlavně dobrovolníci a členového Dobrého místa pro život.

Předsedkyně spolku Věra Novotná se s Pavlou Karafovou zná už devět let, ještě z doby kdy postižená žena pracovala v Trendu vozíčkářů Olomouc.

„Problém Pavlínky je v tom, že je hodně hrdá a o pomoc si řekne až v momentě, kdy jí už hodně teče do bot. Její život nebyl snadný, maminka ji po porodu odložila do kojeňáku, vychovávala ji babička, a když odešla do domova důchodců, přestala mít nad sebou dohled a šlo to s ní dolů,“ uvedla Věra Novotná.

Připustila, že s partnerem to Pavla Karafová neměla vždy snadné a aktuálně se jejich cesty prý rozešly.

„Lidi ji třeba kritizují za to, že si pořídila dvě děti, ale chtěla mít rodinu, kterou sama nikdy neměla. Ano, bylo to nezodpovědné, ale lehko se to kritizuje někomu, kdo zázemí a mámu měl,“ pokračovala předsedkyně Dobrého místa pro život.

To také pro ženu hledá nové bydlení a vypadá to, že už se našlo.

Bezbariérový byt za rozumný nájem

„Oslovila nás jedna firma, která by Pavle mohla nabídnout za i rozumný nájem bezbariérové bydlení ve 2+1. Snad tom klapne,“ řekla Věra Novotná a připomněla, že založila i účet, kam lidé mohu přispívat. Aktuálně je na něm něco okolo 50 tisíc korun.

„Slíbila jsem Pavle, že jí zařídím kurz finanční gramotnosti. Starší holčička bude chodit do školky na Blanické, domluvili jsme už i s dobrovolníky, kteří na Pavlu budou dohlížet a budou ji učit samostatnosti,“ upozornila ještě Věra Novotná.

Díky Dobrému místu a lidem s otevřeným srdcem, tak Pavla Karafová dostala a ještě dostane druhou šanci.

„Chci všem, co pomáhají poděkovat. Speciálně v Dětském centru Ostrůvek. Pavlínce jsem řekla, že za ní lidi stojí a chtějí jí pomoct, ale především musí ona sama chtít. Psala mi, že je vděčná, že dostala druhou šanci a slíbila, že se bude snažit. Takže my jí teď ukážeme cestu a směr, ale zbytek už bude jen a jen na ní,“ doplnila Věra Novotná.

Magistrát: Rodina teď o pomoc nežádala

Případem hendikepované Pavly Karafové se zabývá odbor sociálních věcí města Olomouce. Podle jeho vedoucího Michala Majera, pracují sociální pracovníci s paní Karafovou od roku 2015, letos se uskutečnilo pětadvacet kontaktů, z toho pět bylo osobních.



"Poslední byl 11. října dopoledne, v den vystěhování z ubytovny,“ sdělil Michal Majer a doplnil, že s rodinou jsou pracovníci úřadu dlouhodobě v kontaktu, bezprostředně před vzniklou situací.



„Rodina bohužel aktuálně žádné problémy neavizovala a o pomoc nežádala,“ pokračoval vedoucí odboru.



Vysvětlil také, že rodičům s tělesným postižením, kteří pečují o své děti, v podobných situacích je město schopno nabídnout nouzové ubytování na Domově pro ženy a matky s dětmi na Holečkově ulici, případně zprostředkovat jim jiné nouzové ubytování.



„Dlouhodobým řešením je ubytování zdravotně postižených rodičů i s dětmi v takzvaných bezbariérových bytech, kterých má statutární město Olomouc k dispozici celkem šedesát osm,“ uvedl Michal Majer.



Co se týká řešení sociálních problémů a otázek spojených s péčí o děti, kromě vlastních sociálních pracovníků město Olomouc v takovýchto případech nabízí služby spolupracujících organizací, které rodičům s dětmi nabízejí například poradenství při péči o děti, nácvik a používání různých zdravotních pomůcek, doprovod na úřady a mnoho dalších služeb. (paš)