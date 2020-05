Nový pavilon vyrůstá v jižní části areálu v sousedství dětské kliniky. Stavební práce začaly loni v březnu, hotové budou už v červnu.

V budově za 160 milionů korun je devět vyšetřoven, pět odběrových míst a výkonová místnost.

Pacienti budu využívat také dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a sociálním zázemím.

Budova, na kterou se podařilo získat dotace 63 milionů korun, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží.

Je už na první pohled podobná s uznávanou a ceněnou stavbou II. interní - gastroenterologické a geriatrické kliniky dokončené ve stejném areálu před dvěma lety.

Pasivní objekt doplní umění

Autorem obou projektů je architektonická kancelář Adam Rujbr Architects.

„Pavilon hemato-onkologie bude první nemocniční stavba, která je vyladěná včetně všech technologií jako pasivní objekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí. Budova má retenční střechu na zadržování odtoku dešťové vody. Jako jeden z mála zdravotnických objektů bude v interiéru doplněna uměleckými díly navrženými přímo na míru onkologickým pacientům,“ popsal autor návrhu Adam Rujbr.

Stavba je nyní ve finální fázi před dokončením.

„Probíhají provozní zkoušky, terénní úpravy a instalace informačního systému. Uživatelé a personál projdou zaškolením a pak bude stavba předána objednateli,“ řekl Jiří Sova ze zhotovitelské firmy.

Posun do nové dimenze

Na moderně vybavené prostory odpovídajícím standardům 21. století se už těší zaměstnanci i pacienti hemato-onkologické kliniky.

„Jsme nadšeni, jak celý objekt včetně interiérů působí velmi pozitivně. Máme před očima přímé srovnání současných prostor ambulance a těch, do kterých se budeme stěhovat. Jsou to dva jiné světy a za mne posun do úplně nové dimenze ambulantní péče,“ konstatoval přednosta kliniky Tomáš Papajík.

V následujících týdnech má být nový pavilon vybaven zdravotnickou technikou, mobiliářem a informační grafikou. Interiéry budou dotvářet umělecká díla v rámci nadačního projektu Umění léčby, léčba uměním.

„To by mohlo umocnit vyznění celého prostoru a pomoci snížit či překlenout stres, který řada pacientů v době léčby prožívá. Jsem přesvědčen, že pro olomouckou hematologii a hemato-onkologii bude otevření pavilonu představovat zásadní mezník jejího dalšího vývoje,“ dodal Tomáš Papajík.