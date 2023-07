Davy lidí proudily od středečního rána na hrad Helfštýn, kde se konala tradiční Helfštýnská pouť. Rodiny s dětmi, senioři, pejskaři se svými čtyřnohými kamarády, jednotlivci i početné skupiny - návštěvníky se to v sobotu dopoledne jen hemžilo. Helfštýnská pouť je jedna z nejvíce navštěvovaných akcí na hradě.

Helfštýnská pouť 2023. | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

„Jezdíme sem pravidelně, ale na této akci jsme poprvé. Je to tady úžasné. Stánky, program i počasí vyšlo, takže paráda. Užíváme si to,“ svěřila se jedna ze sobotních návštěvnic Lucie Stonavská, která na Helfštýn dorazila s manželem a dvěma dětmi z Hodonína.

Někteří z přítomných na Helfštýn zavítali po velmi dlouhé době. Jako například Renata Vítková ze Štramberka: „Naposledy jsme tu byli zhruba před pětadvaceti lety. Ani jsme netušili, že se zde dnes odehrává Helfštýnská pouť, prostě jsme se spontánně rozhodli pro výlet a jsme příjemně překvapeni. Hrad je opravdu k nepoznání. Udělala se tu spousta práce a ten výsledek stojí za to,“ prohlásila.

Hrad zaplavily stánky s tradičními rukodělnými výrobky a většina prodejců také předváděla lidová řemesla. Návštěvníci tak mohli sledovat při práci řezbáře, kováře, přadlenu, dráteníka, košíkáře a mnoho dalších řemeslníků. Na své si přišly také děti. Pro ně byly připraveny dílničky. Vyzkoušet si mohly umlít mouku nebo psát brkem.

O zábavu se postaralo Studio Bez Kliky. Na programu byla pohádka, jezdecké představení, žonglérská show a sokolnické představení s dravci. Na druhém nádvoří si lidé mohli prohlédnout kováře při práci. Šlo o deset účastníků kurzu, kteří se na Helfštýně momentálně zdokonalují v černém řemesle a společnými silami vyrábějí koše na oheň. Kurz na hradě vede umělecký kovář Jiří Němec.

„Je to jedna z nejnavštěvovanějších akcí sezony, která je navíc spojena se začátkem prázdnin a státními stávky. Pokud nám počasí bude přát, branami hradu by mohlo projít až pět tisíc návštěvníků. Nejsou to jen tuzemští hosté, ale je mezi nimi i spousta zahraničních návštěvníků. Nejčastěji jsou to samozřejmě Slováci, Poláci, Rakušané a Němci, ale přijíždějí k nám turisté i ze vzdálenějších zemí,“ sdělil správce hradu Helfštýna Jan Lauro.