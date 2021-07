V historické tržiště, na kterém nechyběli tkalci, mlynáři či kováři, se proměnila během prodlouženého víkendu všechna nádvoří hradu Helfštýna. Tradiční Helfštýnské pouti, která se koná od soboty až do úterý, přálo počasí a jen o víkendu si nenechaly ujít pestrý program přes čtyři tisíce návštěvníků. Davy lidí proudily na hrad také během prvního svátečního dne.

„Program Helfštýnské pouti je vždy postavený na řemeslných a výtvarných dílnách, které lákají především rodiny s malými dětmi. I letos mohli návštěvníci spatřit ukázky nejrůznějších řemesel - mlynáře, tkalce, kováře, řezbáře nebo kožedělce. Děti se zapojily do výroby omalovánek na téma Helfštýnských pověstí, vyzkoušely si knihtisk, ražbu mincí, pletení košíků nebo pražení kávy. Velkému zájmu se vždy těší i ukázky žonglování,“ přiblížil program kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.

O pestrou přehlídku řemesel se postaralo již tradičně Studio Bez kliky, jehož lektoři na sobě měli nepřehlédnutelná pruhovaná trička. Do práce na hrnčířském kruhu zasvětil přítomné Zdeněk Kučera.

„Na první pohled to vypadá lehce, ale tato práce vyžaduje trpělivost a soustředění. Člověk si z beztvarého kusu hlíny vytvoří tvar, a o tom to tady je. Materiál je čistá keramická hlína a točím z červenice, burelky i bílé hlíny. S dětmi volím raději bílou, protože když se někdo ušpiní, dobře se to pere. Děti jsou ale úžasné a krásně jim to jde,“ pochvaloval si.

Velké pozornosti se těšila i ukázka knihtisku.

„Na nádvoří jsme tentokrát přivezli velký tiskařský lis z Fortu XVII. - pevnosti jeho císařsko-královského veličenstva v Olomouci - Křelově. Je to těžký Gutenbergův lis a zájemci dostanou na památku obrázek - dřevořez hradu Helfštýna ze 16. století, kdy na kopci vidíme náš milý hrad a dole vidíme podhradí, kde žije sprostý lid v Lipníku nad Bečvou,“ popsal Roman Prokeš ze Studia Bez kliky.

Nakreslit si obrázek husím brkem nebo třeba bambusovým dřívkem si mohly děti vyzkoušet na třetím nádvoří, kde je čekala výtvarná dílna. Zvuk kovadliny se ozýval z kovářské dílny a na prostranství u Husitské věže zhlédli zájemci ukázky pražení kávy.

Jak se přede surové ovčí rouno, předváděla Martina Holcrová, která má domácí dílnu ve Vlkoši.

„Z příze tkám na tkalcovském stavu koberce - rouno na jeden menší koberec mi zabere tak zhruba den práce,“ přiblížila žena, která se rozhodla věnovat veškerý výtěžek z prodeje lidem na Jižní Moravě, jejichž domy zpustošilo ničivé tornádo.

„Budu tímto způsobem pomáhat až do konce roku - z každého mého prodeje půjde část výtěžku na pomoc postiženým,“ dodala.

Na Helfštýn proudily v pondělí davy lidí a mnozí přijeli i ze vzdálenějších míst.

„Z programu jsme nadšení, byli jsme tu kdysi před dvaceti lety, ale dnes už bychom to tu ani nepoznali. Máme ve své výpravě návštěvníka, který je určitě z největší dálky – bydlí totiž až u Rokycan,“ řekla Lenka Vrběnová, která přijela s přáteli z Nového Jičína.

Jen o víkendu zavítalo na Helfštýn na 4 138 návštěvníků.

„To je krásné číslo a dnes to dokonce vypadá na rekord. Během prázdnin se dal tak velký zájem očekávat, ale až takovou návštěvnost jsme nečekali. Lidé teď asi více prahnou po zábavě a odpočinku,“ zhodnotila za pořadatele Eva Lehnertová z Muzea Komenského v Přerově.