Hejtman zároveň poslancem? Funkce se doplňují, říká Okleštěk

Může hejtman skloubit svoji práci pro kraj s funkcí poslance? O tom se podle informací Deníku bude ve středu bavit vedení hnutí ANO, vítěz posledních voleb.

Rozhodovat se tak bude i o hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi, který svůj poslanecký mandát u voličů obhájil.

Hejtman a poslanec Okleštěk už před volbami avizoval, že souběh těchto dvou funkcí může být prospěšný, a to především pro kraj.

„Po volbách navíc vnímám počet preferenčních hlasů, které jsem obdržel. Voliči věděli, že jsem hejtman. Vnímám to jako signál, že nemají problém s tím, abych vykonával obě funkce,“ řekl v úterý Deníku Ladislav Okleštěk.

Kombinaci dvou vysokých postů zažívá od února letošního roku, kdy v čele hejtmanství nahradil svého tehdejšího stranického kolegu z ANO Oto Koštu.

„Vyzkoušel jsem si to půl roku a pomáhá to hodně. Jsou to funkce, které jsou velmi příbuzné a vzájemně se dobře doplňují,“ doplnil Ladislav Okleštěk s tím, že konkrétní výhody spatřuje v oblastech, které má na kraji ve své gesci, tedy sociálních věcech a cestovním ruchu.

Babiš: Jsme proti, měli by si vybrat

Že může být kumulace funkcí u olomouckého hejtmana být prospěšnou, ostatně uvedl na předvolební debatě Deníku v Přerově i krajský lídr ČSSD Roman Váňa.

„Od mých politických konkurentů mě to mile překvapilo,“ podotkl Ladislav Okleštěk.

„Já sám jsem si myslel, že to kombinovat téměř nelze, ale nakonec mi to práci hejtmana v mnohém usnadňuje,“ uznal politik, který byl dvacet let starostou ve Výšovicích na Prostějovsku.

Proti sezení na dvou židlích se dlouhodobě staví šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Určitě by si měli vybrat, jestli zůstanou dál hejtmany, nebo budou poslanci, my v hnutí jsme proti kumulování funkcí,“ uvedl v minulém týdnu pro Novinky.