Hejtman i primátor skloubí funkce, pokud je zvolí poslancem

Mandát poslance a zároveň křeslo hejtmana, primátora či starosty. Pochybnosti, jestli politici zvládnout dvě či více funkcí na 100 procent, může hrát roli při rozhodování voličů.

Podle postavení kandidátek a politických sil v Olomouckém kraji je souběh funkcí reálný hned u několika samosprávných špiček.

Jak zjistil regionální Deník, kloní se k tomu ponechat si oba posty. Politologové je neodsuzují. Je to podle nich na zdatnosti politika. Práce ve výborech Sněmovny ale může utrpět.

Favorizované hnutí ANO obhajuje v Olomouckém kraji tři mandáty a je vysoce pravděpodobné, že lídr kandidátky Ladislav Okleštěk ten svůj obhájí.

Zároveň je však hejtmanem.

„Rozhodnu se podle volebního výsledku. Kumulaci funkcí jsem dříve u jiných kolegů kritizoval, teď ji zažívám na vlastní kůži jako hejtman a poslanec a musím popravdě říct, že mi poslanecký mandát obrovsky pomáhá, abych byl úspěšný hejtman a mohl prosazovat prospěšné věci pro obyvatele Olomouckého kraje,“ uvedl Okleštěk.

„Vím, na které dveře v Praze zaklepat a hlavně mě do těch dveří pustí. Nedávno jsem se účastnil besedy lídrů v Přerově, kterou pořádala redakce Deníku, mile mě překvapilo, když někteří političtí konkurenti nahlas prohlásili, že v mém případě je kumulace funkce hejtmana a poslance pro náš kraj prospěšná,“ dodal.

Odchod primátora? Nic pozitivního

ČSSD má nyní tři poslance za Olomoucký kraj a ráda by u tohoto počtu zůstala. Trojkou kandidátky je olomoucký primátor Antonín Staněk.

Pokud poslaneckých mandát získá, roli může sehrát preferenční hlasování, bude se muset on a jeho spolupracovníci rozhodnout.

„Je otázka, jak to dopadne, a pokud by to mělo dopadnout, tak je podstatné, že v minulosti jsme už zažili odchod primátora poté, co se stal poslancem a nepřineslo to nic pozitivního, byla to spíše komplikace,“ sdělil primátor Staněk.

Umí si představit, že by obě funkce zvládal a mandát primátora dokončil do komunálních voleb příští rok na podzim.

„Dokáží to lékaři, právníci a já, pokud by to kolegové akceptovali, bych v tom viděl pozitivum, protože praktická zkušenost s zřízením města by se promítala i do mého uvažování ve Sněmovně,“ zamýšlel se Staněk.

Olomouc pravděpodobně nepřijde ani o náměstka primátora Aleše Jakubce, pokud promění první místo na kandidátce TOP 09 za poslanecké křeslo, které má strana za Olomoucký kraj jedno a chce ho obhájit.

„Chtěl bych zkusit obě funkce skloubit. Uvidím, jak to půjde. Pokud by to byl problém, budu to řešit,“ uvedl Jakubec.

„Na dobu jednoho roku hledat náměstka? Mohla by to být větší komplikace, než když zůstanu a případně se některých jednání nebudu účastnit,“ sdělil.

Ze starostovské židle do poslanecké lavice

Při vysokém volebním zisku ANO v Olomouckém kraji by se mohl dostat do Sněmovny také starosta Jeseníku a čtyřka na kandidátce hnutí Adam Kalous.

„Museli bychom si sednout a vyhodnotit, zda by se mezi zbylými pěti zastupiteli za hnutí ANO v Jeseníku našla náhrada a tento člověk by pak vedl kandidátku do komunálních voleb. Podle mě však kumulovat tyto funkce není dobré,“ uvedl jesenický starosta Kalous.

Vysoko je na kandidátce i starosta Zábřehu František John (KDU-ČSL). Lidovci nyní mají za region jednoho poslance a John je dvojka. Teoreticky uspět může.

„Uvidíme po volbách. Až podle výsledku to vyhodnotíme. Nechtělo by se mi opouštět rozdělanou práci, museli bychom vše pečlivě zvážit,“ reagoval starosta Zábřehu, kde mají lidovci silnou pozici.

Dojíždění jen na hlasování?

Politolog Univerzity Palackého Pavel Šaradín neodsoudil, pokud se tito politici „cítí“ na souběh funkcí. „Je to individuální,“ reagoval. Zaleží také na týmu jejich spolupracovníků.

„Pokud by člověk byl hejtman, primátor nebo starosta, dá se to určitým způsobem i s poslaneckým mandátem skloubit, ale pak tento člověk nemůže být účasten jednání ve výborech a podvýborech, kde se odehrává veškerá poslanecká práce, hlasování to už je v podstatě jakási třešnička na dortu. V tomto si, myslím, že to tu pozici oslabuje,“ poukázal docent Šaradín.

Připomněl, že vedení hnutí ANO se nejprve vyslovilo proti kumulaci poslaneckého a hejtmanského postu.

V posledních dnech však šéf hnutí Andrej Babiš mírní s tím, že je třeba posuzovat jednotlivé případy. Uvedl to pro Právo v souvislosti s moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem, kterého by rád viděl ministrem školství.