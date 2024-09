Miroslav Pospíšil

architekt, zakladatel atelieru-r

close info Zdroj: Deník/Magda Vránová zoom_in Architekt Miroslav Pospíšil

1. Měl by to být vizionář, měl by mít vztah k architektuře, měl by mít i apolitický přesah, protože politika je hodně o koncensu, a když se někdo vymezuje razantně vůči jiným stranám, není to dobré, hlavně na regionální úrovni. Měl by mít rád náš kraj, naše město.

2. Doufám, že to bude člověk, který bude mít vlastnosti, které jsem právě vyjmenoval.