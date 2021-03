Vysloužilou stříkačku vyrobenou v roce 1975 prodává obec za 28 300 korun. Sotva nabídku zveřejnila, přihlásili se hasiči ze všech koutů Česka, že „krasavici“ berou. Odveze si ji ten, kdo Drahanovickým zaplatí nejvíc.

Hasičská jednotka získala „Máňu“ v květnu 2009 od kolegů ze sousední Náměště na Hané. Do té doby měli v Drahanovicích k dispozici jen starou Avii - auto bez vody.

„Náměšť tehdy kupovala novou cisternu. Máňu jsme pořídili za 130 tisíc korun, kraj nám na ni přispěl částkou 50 tisíc,“ připomněl starosta Tomáš Kröner, jak se populární cisterna stala součástí vozového parku.

Výjezdy tragické i radostné

Za tu dobu vyjela k 25 požárům a asistovala u 61 dalších zásahů místní jednotky SDH. Byla taky před deseti lety u největší drahanovické tragédie.

„Při požáru nádražní budovy tehdy zahynuli dva lidé, nájemníci, kteří tam bydleli. Nebylo možné je zachránit. Udusili se. Včetně psa,“ vzpomněl nejzávažnější událost velitel jednotky Petr Hroch. Tehdy hasičům v obci velel jeho otec, Petr Hroch starší.

Cisterna však posloužila i při radostných výjezdech. Byla u toho, když se ženil jeden člen zásahové jednotky. „Naparádili jsme ji a vezli ženicha a svědka. Celé odpoledne jsme auto pucovali a zdobili,“ usmíval se Hroch.

Musí se řadit meziplynem

Šestačtyřicetiletá stříkačka už má v porovnání s mladší konkurencí výrazné slabiny. Slušná terénní prostupnost stařenky díky její „lehkosti“ nevyrovná fakt, že je to slabé a pomalé auto - výkon motoru 118 kW .

„Musí se řadit s meziplynem. Pamatují to už jen staří chlapi, co byli na vojně, mladí dnes neví, o čem je řeč. A ten hluk v kabině! Ale topení má a v létě otevřete okénko nad hlavou,“ popisovali s láskou hasiči.

Nabídky se množí

Přes nesporné hendikepy zastaralého hasičského modelu je však o vysloužilou stříkačku z Drahanovic velký zájem. Nabídky přicházely, sotva obec zveřejnila inzerát.

„Minulý týden přijeli hasiči až z obce Bransouze, což je u Třebíče. Naše stará cisterna jim stála za to, aby urazili skoro dvě hodiny cesty. Chtějí ji koupit, protože sami cisternu nemají, stejně jako tehdy naši kluci,“ popisoval zájem starosta Tomáš Kröner.

Tak jednoduché to ale zájemce z Třebíčska mít nebude. Na radnici už leží tři nabídky. „Dvě jsou na cestě. Prodáme tomu, kdo zaplatí nejvíce,“ upřesnil starosta obce.

Bez dojemného loučení

Loučení se starým požárním automobilem Škoda 706 RTHP ASC 25 nemají hasiči v plánu. Nelze ho vzhledem k vládním nařízením uspořádat a na nějaké virtuální pivo u počítače nejsou.

„Vzhledem k současným omezením to nepřipadá v úvahu. Museli jsme odložit i den otevřených dveří, na kterém chceme lidem ukázat naši novou cisternu. Musíme počkat,“ pochlubili se hasiči výkonnější tatrovkou, která jim do místa s nedostatkem vody poveze téměř třikrát větší zásobu než vysloužilá Máňa. „Tak tady ji máme. To už je úplně jiná jízda,“ otevírali pyšně vrata drahanovické hasičské zbrojnice.