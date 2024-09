"V souvislosti s extrémním počasím jsme od půlnoci 14. září do 17. září dopoledne zasahovali u dvou tisíc událostí. Z toho jsme při více než dvou stovkách z nich zachraňovali lidské životy, mnohdy celé rodiny i s domácími zvířaty. Díky vrtulníkům se podařilo dostat do bezpečí 54 lidí, a to v situacích, kdy již nebyla jiná možnost," přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Další stovky lidí hasiči přepravili ze zaplavených domovů pomocí člunů a hasičských vozidel.

"Často jsme vyprošťovali obyvatele z podkroví, střech, automobilů. Cesty mnohde již chyběly nebo byly vážně poškozené, mosty odnesla voda nebo byly nestabilní, a tak hasiči museli improvizovat a hledat pro záchranu lidí krizová řešení. Mnohdy zasahovali za podmínek, kdy ani naše těžká technika s vysokou brodivostí nestačila a musela překračovat své limity," přiblížila dramatické momenty mluvčí hasičů.

Nejvážnější situace se řešily v povodí Bělé a Vidnávky v obcích Mikulovice, Písečná, České Ves, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně, Vápenná, Žulová, Vidnava či Velká Kraš a v jejích místních částech.

"Zachránili jsme 250 dospělých a dětí, psy i kočky. Evakuovali jsme více než 2300 osob. Stále pátráme po 3 pohřešovaných lidech, kteří spadli do řeky Staříč v osobním autě," uvedla v úterý dopoledne mluvčí Balážová.

Záchranářské práce podle ní skončily, hasiči se nyní na Jesenicku zaměřují na likvidaci následků povodní.

"Pracujeme na obnově území, zprůjezdnění komunikací pro vozidla IZS, tak abychom mohli obsluhovat s humanitární pomocí i nepřístupné obce. Včera se tam pitná voda a jídlo dopravovalo pomocí armádních vrtulníků. Armádní těžká technika pracuje i přímo v regionu, kde se podílí na čištění koryt řek a obnově infrastruktury," popsala mluvčí Balážová.

Profesionální hasiči nadále pomáhají i na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Likvidují následky povodní, čerpají vodu, čistí propustky, komunikace a spolupracují s místními dobrovolnými jednotkami.

Kde nabízet pomoc

Pokud lidé chtějí jakýmkoli způsobem pomoci lidem v postižených oblastech, je ideální využít tento odkaz.

"Velmi nám tím usnadníte administraci humanitární i jiné pomoci a urychlíte její logistiku přímo těm, kteří ji nejvíce potřebují. Děkujeme všem, kteří již pomoc nabídli. Požadavky postupně upřesníme," uvedla mluvčí hasičů.