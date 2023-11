Venkov přichází o malé obchody. Jsou málo navštěvované a tržby slabé. Trendu zavírání vesnických prodejen navzdory otevřela Hana Vařeková malý obchůdek v Nákle u Litovle. A byla to trefa, jak ukazuje dosavadní odezva zákazníků!

V Nákle otevřel obchůdek, kde hospodyňky najdou vše, co doma zrovna postrádají. | Video: Tauberová Daniela

Hospodyňky z Nákla a okolí už nemusejí pro nitě, knoflíky, vařečky nebo školní potřeby pro potomky do města. S ochlazením zase přišly vhod teplé ponožky a slušivé čepice. Pokud zákazníkovi neladí barva, nevadí. Do týdne ušije šikovná obchodnice jinou podle přání zákazníka.

„V práci jsem pořád seděla u počítače a protože jsem kreativní ženská, potřebovala jsem už změnu,“ líčila třiačtyřicetiletá Hana Vařeková, jak před rokem vznikl nápad otevřít v Nákle malý obchod.

Šije a vyrábí šperky, ale pouze na tom podnikatelský plán stavět nechtěla.

„Když jsem šla kolem těchto nebytových prostor, napadlo mě otevřít galanterii, která široko daleko chybí. Jenže ta by mě neuživila. Vedle je základní škola, tak jsem přidala školní potřeby. A už se to nabalovalo,“ vyprávěla, jak se před pár týdny zrodil sympatický obchůdek HanaVa, ve kterém zachraňuje hospodyňky, když v domácnosti nebo školní aktovce zrovna něco chybí.

V útulné prodejně na nákelské návsi najdou zákazníci kromě kompletních potřeb pro žáka základní školy nitě, koflíky, vařečky, utěrky, zavírací špendlíky, provázky, lepidla, záplaty na oblečení, taky pletená psí vodítka nebo náplň do polštáře.

Vánoční přání, lampiony i punčochy

K základnímu sortimentu přidává sezonní zboží, takže když děti potřebovaly lampion nebo kostým na Mezické duchaření, dveře se netrhly.

„S příchodem chladnějšího počasí jsem doplnila teplé ponožky, šály a čepice. Pokud se nelíbí barva, do týdne mu ušiji jinou dle jeho představ,“ dodala.

A protože na Hané se pořád peče, ne jen na Vánoce, zákaznice si pochvalují skládací papírové krabice. „Když jsme zmínily Vánoce, už jsou v nabídce vánoční přání, balicí papír, ozdoby na stromeček nebo prskavky,“ vyjmenovávala.

Snaží se vyjít lidem vstříc a sortiment podle možností doplňuje podle jejich přání.

„Nedávno přišla starší paní, jestli nemám punčochy, že pro ně nechce jet do Litovle. Tak jsem zavedla i punčochové zboží,“ popisovala, jak malý obchůdek na vsi úspěšně funguje.

Její taška je hit

Velkým hitem prodejny HanaVa je ale velká skládací taška, kterou Hana Vařeková sama šije.

„Nemám ráda igelitky. Chtěla jsem udělat tašku, která bude šmrncovní, dobře se složí, neproteče, když se něco vylije, a dostane se do ní co nejvíce věcí,“ ukazovala proměnu velké nákupní tašky v úhledný balíček do kabelky.

VIDEO: Skládací taška Hany Vařekové

Zdroj: Tauberová Daniela

I když je teprve listopad, podnikavá žena už přemýšlí o tom, co se bude lidem nejvíce hodit v dalších sezonách a v obchůdku v Nákle nemůže chybět.

„Na jaře a v létě určitě zajistím dobré grilovací koření a samozřejmě dřevěné klacky na makrely,“ smála se Vařeková, kterou nedávno oslovila místní MASka, zda se nechce se svými výrobky do soutěže.