Daniela Tauberová dnes 16:45

Do Nákla u Olomouce míří v současných vedrech davy lidí. Hanácký „Karibik“ s čistou vodou a plážemi je mezi rekreanty a vyznavači vodních sportů vyhlášený široko daleko. Málokdo ale ví, že nedaleko vyhledávaného „hanáckého moře“ je pozoruhodná „jeskyně“ se sochou Panny Marie Lurdské a mořskými korály. Zajímavost stará více než 100 let se nachází přímo v Nákle před vstupem do kostela svatého Jiří.