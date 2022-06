Určice otevřely nové multifunkční hřiště, takto to vypadalo

K vidění byly opravdové skvosty. Počtem hrály prim stodvacítky, ale našly se i favority, stovky a staré oktávky a felicie.

"Některá ta auta mají tak vypulírované motory, že se ani nechce věřit, že jezdí. Opravdu je to zajímavá podívaná," říkal například tatínek středního věku se svým synkem při pohledu do otevřeného motorového prostoru jedné ze stodvacítek.

Velkou pozornost a zájem poutala i speciálně upravená škodovka Ondry Klymčiwa, která absolvovala dakarskou rallye.

"Na Plumlově jsme podruhé. Minulý rok jsme přijeli poprvé a líbilo se nám tu. Bylo to období, kdy se zrovna rozvolnily covidové obstrukce, tak jsme rádi vyrazili mezi lidi. Kemp je v pěkném prostředí, v okolí je hezká krajina a hlavně kopce. Já jsem z Polabské nížiny, kde je rovina a tady se mi to líbí," sdělil Deníku několikanásobný účastník Dakaru Ondřej Klymčiw s tím, že s vystavenou černou škodovkou by chtěl na letošním ročníku nejslavnější rallye uspět.

"Auto je kompletně přestavěné a hodně zvednuté nahoru. Myslím, že konečně funguje jak má. Nejčastější otázkou je kolik váží, ale já to opravdu nevím. Hodně," smál se Klymčiw.

Hanácké Škoda sraz bude probíhat až do sobotního večera. O půl páté odpolední vyrazí všichni účastníci na spanilou jízdu z plumlovského kempu k prostějovské radnici.