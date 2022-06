Od 12.30 do 13 hodin vystoupí zpěvačka Marta Jandová se svou kapelou a ve 14.30 to „rozbalí“ skupina Argema a o dvě hodiny později také kapela Ready Kirken.

V 18.30 hodin se na náměstí představí Hudba Praha a od 20.30 bude centrum Litovle patřit Tomáši Klusovi.

Kam o víkendu? Na Zubrfest, hody, Turbo nebo Kern

Doprovodný program probíhá od 10 do 17 hodin v parku Míru, kde budou připravena stanoviště pro děti, zábavné dílničky, prezentace volnočasových kroužků a nebude chybět ani interaktivní program s klaunem.

Od 10 do 16 hodin bude otevřeno dopravní hřiště s možností zapůjčení jízdního kola či koloběžky. Kdo si chce zasportovat, může v době od 13 do 18 hodin zajít na Základní školu ve Vítězné ulici, kde po předložení vstupenky na Hanácké Benátky může využít hodinový bezplatný vstup do tamní posilovny a krytého bazénu.

V sobotu od 9 do 17 hodin bude otevřeno také městské muzeum a v prostoru turistického informačního centra budou vystaveny modely lokomotiv.

Pro veřejnost je od 13 do 16 hodin přístupná kaple svatého Jiří.

Už od 10 až do 17 hodin bude možné projet se na pramicích pod náměstím. Zájemci o výhled z výšky na město a okolí mohou od 10 do 19 hodin vystoupat na radniční věž.

Zahrady se o víkendu otevřou, na Olomoucku si lze užít i tuto oázu

Slavit v sobotu bude rovněž litovelský rybářský spolek, který si připomíná sto let od založení. Od 10 hodin budou na prostranství před budovou Českého rybářského svazu v Palackého ulici připraveny soutěže pro děti i dospělé, hrát tam bude živá hudba a nebude chybět ani lov ryb a kormoránů na speciálních simulátorech nebo občerstvení v podobě rybích specialit.

Podrobný program Hanáckých Benátek 2022 ZDE