Stát se ještě vloni pokoušel prodat gigantický objekt Hanáckých kasáren v Olomouci. Marně. Nepovedlo se to ani napočtvrté. O areál nyní usiluje Olomoucký kraj společně s Olomoucí a Univerzitou Palackého.

Hanácká kasárna na třídě 1. máje v Olomouci. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Memorandum o spolupráci při využití Hanáckých kasáren má v pondělí schvalovat olomoucké zastupitelstvo.

„Aktuálně probíhají jednání s Olomouckým krajem, který projevil zájem o převod budovy Hanáckých kasáren do svého vlastnictví. Pokud ÚZSVM obdrží od Olomouckého kraje oficiální žádost o převod, v souladu se zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí ji posoudí a stanoví další postup,“ sdělila Olomouckému deníku Michaela Tesařová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Podle návrhu memoranda budou areál s kancelářskou plochou přes 2000 metrů čtverečních využívat kraj, město a univerzita v předpokládaném poměru 60, 30 a 10 procent.

Kraj chce Hanácká kasárna využívat zejména v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, a to prostřednictvím svých organizací, především Vlastivědného muzea v Olomouci a Archeologického centra Olomouc.

Dále by mělo být v objektu zřízeno Kreativní centrum, Centrum sociálního poradenství, Centrum bytové pomoci, Centrum materiální a potravinové pomoci, Family Point a Krajské dobrovolnické centrum.

Ze sociální oblasti pak zamýšlí Olomoucký kraj v objektu zřídit také sociální centrum, ve kterém by neziskové organizace ze sociální oblasti získaly jak výlučně využívaný prostor, tak i sdílené coworkingové zasedací místnosti, školící místnosti nebo terapeutické dílny.

Úředníci, knihovna i školka

Město by podle návrhu memoranda umístilo do objektu část Knihovny města Olomouce, mohlo by zde také fungovat Kontaktní místo pro bydlení nebo mateřská škola či dětská skupina.

Přesunout by se sem mohlo případně až 200 úředníků magistrátu.

Olomoucký kraj již ze svého rozpočtu zadal zpracování stavebně-technického průzkumu objektu, který by měl být hotový do konce letošního roku.

Následně podle návrhu memoranda hejtmanství koncem roku zadá zpracování studie využití. O náklady se podělí s městem a UP a do podle rozsahu budoucího využití.

Kraj pak také ve spolupráci s městem a univerzitou připraví finální verzi žádosti o bezúplatný převod kasáren.

O objekt na ulici 1. máje se kraj zajímal už dříve. S ÚZSVM jednala také univerzita. O budově, kterou armáda využívala 170 let, se hovořilo také v souvislosti s možným zázemím pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO).

Objekt Hanáckých kasáren je v současné době užíván Správou uprchlických zařízení pro potřeby KACPU.

„Současně ÚZSVM vyhověl žádosti Olomouckého kraje a uzavřel s ním smlouvu o výpůjčce na část prostor pro fungování Potravinové banky,“ doplnila mluvčí Michaela Tesařová.