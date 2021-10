Původně se uvažovalo, že se do areálu přestěhují stovky pracovníků státních úřadů sídlících na více místech Olomouce. Varianta padla. Rekonstrukce a provoz budovy by vyšly dráž než případná novostavba. Naposledy se o areálu na ulici 1. máje hovořilo jako o možném zázemí pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO). I z toho nakonec sešlo.

Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Čtyřkřídlá budova na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Kvůli vysokým stropům a tvaru by případná přestavba na moderní kanceláře vyžadovala obrovské náklady.

ÚZSVM již vyhlásil druhé kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí, která bude zahájena 2. listopadu v 10 hodin a potrvá do 3. listopadu 10 hodin.

Univerzita proto podle něj v této chvíli nebude iniciovat jednání, která by směřovala k nabytí vlastnického práva k objektu Kasáren Hanáckého pluku.

„Vedli jsme intenzivní jednání na půdě UP, nicméně časový prostor, který máme k dispozici, nám neumožňuje realizovat kroky potřebné k objektivnímu posouzení a rozhodnutí v této věci,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Historický areál Hanáckých kasáren jde opět do aukce. Univerzita Palackého v Olomouci, která projevila zájem o objekt, nakonec upustila od svého záměru o přímý nákup nemovitosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) proto vyhlásil druhé kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí. Minimální cena za unikátní nemovitost v centru Olomouce činí, stejně jako v prvním kole výběrového řízení, 262 milionů korun.

