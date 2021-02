„Cílem ÚZSVM je pro tento jedinečný areál najít nového majitele, který by mu vdechl nový život a našel pro něj smysluplné využití,“ řekla Deníku Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM. Úřad již připravuje prodej areálu, jak v listopadu schválila vláda.

„Nicméně konkrétní termín prodeje ani minimální výše kupní ceny zatím stanoveny nebyly,“ reagovala mlčením na další dotazy mluvčí.

O prodeji nemovitosti bude úřad podle Tesařové informovat s časovým předstihem a nabídka bude zveřejněna na webových stránkách ÚZSVM. Podle informací Deníku to může být již počátkem května.

„Ano, jednáme. Ve spolupráci s městem Olomouc. Pokud bychom spojili síly, mohlo by to vést k tomu, že by tento objekt byl pro budoucí společné využití zachován. Jsme na začátku a nemáme mnoho času, protože vláda rozhodla o prodeji. Ale jednotky měsíců tady jsou,“ sdělil Deníku hejtman Josef Suchánek.

Poslední schůzka s ÚZSVM, kde se jednalo i o kasárnech, se uskutečnila zhruba před dvěma týdny.

Ve hře je cena. Také možnost směny nemovitostí, protože úřad pokukuje po nemovitostech, které má ve vlastnictví Olomoucký kraj.

„Formou nabytí by to teprve začínalo. Pak by nastala hra o velké peníze, které to může stát. Rozhodně by však byla škoda, abychom tento objekt pustili do komerčního kolotoče a vzniklo tam, kdo ví co,“ dodal hejtman.

Přestavba s obrovskými náklady

Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Kvůli vysokým stromům a tvaru však není ideální a přestavba na moderní kanceláře by vyžadovala obrovské náklady.

Původně se uvažovalo, že se do areálu přestěhují stovky pracovníků státních úřadů sídlících na více místech Olomouce. Varianta padla.

Rekonstrukce a provoz budovy postavené v letech 1838 až 1844, kterou památkáři považují za vynikající ukázku vojenského stavitelství, by vyšly dráž než případná novostavba.

„Bylo by dobré minimálně prověřit, jestli je to technicko-ekonomicky dobrý nápad. Vyjádřit za město zájem,“ reagoval Tomáš Pejpek z opozičního hnutí ProOlomouc s tím, že město Olomouc by mělo dlouhodobě vyřešit prostory pro úředníky, za jejichž pronájem platí ročně na 20 milionů korun.

Naposledy se o areálu na ulici 1. máje hovořilo jako o možném zázemí pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO). I z toho nakonec sešlo.

Skloubí se moderní architektura s historií?

Umístění v centru města, využitelné kubíky a dobrý přístup ze dvou stran by ovšem mohly zaujmout developera.

„V dnešní době, kdy je hlad po investicích, by se budova jistě udala. Ale bude to samozřejmě otázka ceny,“ reagoval Petr Korytar, ředitel Hanácké realitní kanceláře.

„Ano, jeví se mi to spíše jako zajímavá příležitost pro soukromého investora. Lokalitou a rozsahem budovy to dává smysl. Zajímavé by bylo dát prostor šikovnému architektovi a skloubit moderní architektu se starou budovou. Tento objekt v takové lokalitě každopádně nemůže ležet ladem a chátrat,“ zamýšlel se.