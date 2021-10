Víkendové volby rozhodly, že jste se stala poslankyní. Co vy na to?

Sledovala jsem začátek voleb a jen ze zvědavosti se podívala jak na tom jsem. Vůbec jsem nečekala, že se budou kroužky až tolik uplatňovat. V první řadě jsem nadšená, že se zvedla účast. Ať už lidé volili kohokoliv, myslím, že to bylo super. Jakmile jsem dostala odkaz, ať se podívám, jak kroužky rostou, byla jsem mile překvapená. Od začátku jsem měla náskok a sledovala jsem průběh až do konce. Je to pro mě zavazující a jsem ráda, že mi lidé dali hlas.

Kdy jste začala věřit, že by to mohlo vyjít?

Nevěřila jsem tomu prakticky až do konce. Říkala jsem si, že jsou sečtené jen nějaké části Prostějova a nakonec se to všechno i v součtu s celým krajem změní. Mně šlo hlavně o úspěch celé naší koalice.

Jste hlavně známá jako lokální politik. Čím si vysvětlujete, že jste uspěla i na krajské úrovni?

Myslím, že to bylo i tím, že přišlo k volbám hodně lidí a mezi nimi i spousta prvovoličů. Asi si informace o jednotlivých kandidátech vyhledali. Já mám například své webovky, aktivní jsem na sociálních sítích. Najít si o mně informace není těžké.

Na prostějovské radnici jste v opozici a je vás hodně slyšet…

V politice jsem už sedm let. Možná lidi zaujala moje práce, která je vidět. Naše opoziční práce by měla a je vidět. Nejsem tam sama, fungujeme dobře.

Co se vám v životě se ziskem poslaneckého mandátu změní?

Pro mě to je jakási odměna za tu práci. Nemyslím finance. Díky mandátu budu moci konečně posunout řadu věcí dál. Myslím si, že budu konečně užitečná v práci, kde se cítím dobře. Na práci v nejvyšším patře politiky se strašně těším.

Do politiky jste vstoupila jako lídr hnutí ANO v komunálních volbách, že?

Ano, byly to komunálky v roce 2014. Tehdy mě ANO zaujalo proč bylo vlastně založeno. V té době vládla v Prostějově dlouhá léta ODS s ČSSD. Mě to nakoplo, že bych mohla něco dělat, ne jen sedět doma a nadávat na poměry. Do ANO jsem vstoupila v dobré víře, že budeme v Prostějově opravdu bojovat proti korupci a narovnávat nevýhodné smlouvy. Šlo mi o to, aby zde mohly žít i naše děti. Sama mám tři a vím, že pro ně nejsou v našem městě ideální podmínky.

Vy jste nevěděla, kdo jsou čelní představitelé hnutí ANO 2011?

V té době jsme vůbec netušili, že je Babiš soudem uznaný estébák a Faltýnek má prsty v různých kšeftech. Byla jsem normálně fungující matka, co chodí do práce. Jakmile vypukla kauza Čapí hnízdo a na světlo vyplavala Babišova minulost, získala jsem přesvědčení, že jsem někde úplně špatně. Nebyla jsem sama, tehdy nás řady hnutí ANO opustilo okolo dvaceti.

Stala jste se nezávislou kandidátkou?

Ano, aktuálně jsem v zastupitelstvu města Prostějova za Změnu pro Prostějov. Není to žádné hnutí nebo strana, ale uskupení lidí, kteří mají čistý štít a chtějí očistit pověst našeho města.

Při zasedání zastupitelstva jste byla kolikrát označena jako osoba škodící městu, že?

Já jsem městu nikdy škodit nechtěla. Mým cílem bylo vždy narovnat věci, které vládnoucí koalice města pokazila. To, že jsem na určité věci přišla sama a neptala jsem se jich, ale nadřízených orgánů byla nutnost. Při přímém dotazu na zastupitelstvu bývá zavrčeno, že odpověď dostaneme do třiceti dnů. Navíc odpověď, která ve třicetidenní lhůtě přijde je většinou o ničem. Takže se zeptáte znovu a zase čekáte a lhůty běží…

Nechtěla jste s tím už někdy praštit, že to nemáte zapotřebí?

Mockrát jsem přemýšlela o tom, že mi to nestojí za to. Ono člověka ubíjí, když se zabývá věcmi, které nemají očekávanou odezvu. Pak jsem si ale vždycky řekla, já je přece nemůžu nechat vyhrát, nesmím je nechat dál hospodařit bez péče řádného hospodáře. To je ten motor, který mě žene.

Vnímáte svůj volební úspěch jako dobré znamení pro budoucnost země?

Přesně, já jsem moc vděčná lidem, kteří k volbám přišli. Svým hlasování ukázali, že boj proti korupci a za pravdu má smysl. Dodalo mi to moc energie a strašně jim za to děkuji.

Myslíte si, že ziskem mandátu získáte větší respekt a úctu?

Myslím si že určitě. Pokud budu témata zvedat ve veřejném prostoru tak budou daleko více slyšet. Nebudu už pouze vhodným terčem místního bulváru na každou kauzu, kterou vytáhneme. Věřím, že podpořím kolegy nejen z našeho hnutí. Nám, co jsme v opozici jde o stejnou věc a za ty roky jsme vytvořili dobrý tým.

Nebojíte se, že vás v poslanecké sněmovně budou někteří kolegové obcházet širokým obloukem?

Tak to snad není špatně, ne? (úsměv) Já už vím, jak na to. Navíc se opět do poslanecké sněmovny dostali lidé, kteří by tam vůbec být neměli. Za sebe říkám, že ty lidi znám a to, že mě budou obcházet obloukem, je přesně to, proč tam budu. Budu pracovat na tom, aby se ty věci, co se tam děly osvětlily.

Neudělalo vám nečekané zvolení trochu čáru přes rozpočet vzhledem ke komunální politice?

Určitě ano. Já nebudu kumulovat žádné funkce. Vždy jsem proti tomu bojovala. Mám za sebou spoustu kolegů, které ráda podpořím. Budu jim vždy nablízku, abych v Prostějově pomohla, tak jak jsme si to vždycky přáli.

Podnikáte, máte tři děti. Jak novou funkci časově zvládnete?

Já jsem celý život enormě časově vytížená. Sedm let se věnuji politice, současně pracuji okolo osmi až deseti hodin denně. Rodina je na to zvyklá, podporují mě a já si jich za to nesmírně vážím. Mě žene nějaký vnitřní motor, že musím pokračovat.

Ing. Hana Naiclerová, MBA



Hana Naiclerová, 49 let, ekonomka, zastupitelka města Prostějova, protikorupční bojovnice, Prostějov, člnka STANZdroj: Archiv politika/stranyNarozena: 19. června 1972 v Prostějově.

Stav: vdaná, matka tří dětí.

Pracuje jako hlavní ekonomka několika firem a zpracovává všechna daňová přiznání pro zhruba šedesát klientů.

Politická kariéra: od roku 2013 byla členkou hnutí ANO 2011. Od roku 2014 členka zastupitelstva Statutárního města Prostějova. V roce 2016 vystoupila z hnutí ANO 2011 a stala se nezávislou kandidátkou.