Noblesní Haničko, budete nám moc chybět. Olomoučané píší vzkazy "své" herečce

Naše milá, skvělá, úžasná, noblesní Haničko, děkujeme vám za vše, budete nám moc chybět. Podobná poděkování, vzkazy a často i osobní vzpomínky píší Olomoučané do kondolenční knihy zesnulé herečce Haně Maciuchové. Ta v Olomouci prožila dětství a středoškolská léta a i po odchodu do Prahy se do ní často a ráda vracela.

Olomouc vzpomíná na Hanu Maciuchovou - kondolenční místo v Moravském divadle, 28. ledna 2021 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Pietní místo bylo ve čtvrtek a v pátek přístupné ve foyer Moravského divadla. Před budovou Moravského divadla stále Olomoučané zapalují svíčky, aby uctili památku zesnulé herečky Hany Maciuchové. Do foyer se během posledních dvou dnů přišly její památce poklonit desítky lidí. Mnozí z nich se s umělkyní rozloučili osobním vzkazem, vzpomínkou či pozdravem napsaným do kondolenční knihy, která je součástí pietního místa. Plná něhy a pokory, vzpomíná na Hanu Maciuchovou ředitel "její" školy v Olomouci Přečíst článek › Přítelkyně: Vyzařovala něco výjimečného V pátek odpoledne přišla k pietě ve foyer Moravského divadla uctít hereččinu památku také její rodinná přítelkyně. „Znala jsem ji nejen jako herečku. Měly jsme k sobě hodně blízko, byly jsme přítelkyně, strávily jsme spolu nejednu dovolenou. Obdivovala jsem ji. Mimo jiné i to, jak hezky se za každých okolností chovala k lidem a jak se dokázala radovat z maličkostí. Vyzařovalo z ní něco naprosto výjimečného. Vždy ke všem přistupovala s noblesou a ostatní lidé se k ní pak také tak pěkně a s noblesou chovali,“ vzpomněla na společné zážitky Olomoučanka, která si přála zůstat v anonymitě. Náhlý odchod blízké přítelkyně ji velmi zasáhl. „Věděli jsme o jejích zdravotních problémech a trápeních, ale pořád jsme doufali, že to všechno zase zvládne. Byla pořád tak energická a aktivní. Věřili jsme, že tady s námi bude ještě hodně dlouho. Měli jsme dojem, že právě ji to nikdy nepotká,“ dodala zarmoucená Olomoučanka. Olomouc a Šternberk se loučí s Hanou Maciuchovou. Svíčkami i místem v divadle Přečíst článek › Vřelý vztah k Olomouci Hana Maciuchová se narodila se narodila 29. listopadu 1945 ve Šternberku. Když jí byly čtyři roky, s rodiči se přestěhovala do Olomouce, do domu na předměstí Nový Svět V Olomouci prožila se svými dvěma sourozenci dětství a rané mládí, absolvovala zdejší hejčínské gymnázium. V tehdejším Divadle Oldřicha Stibora (dnešní Moravské divadlo) už v 15 letech hostovala ve své první roli na profesionální scéně. Po odchodu na studia DAMU a profesní dráhu do Prahy se do Olomouce často a ráda vracela, za rodinou, přáteli i společenskými a pracovními aktivitami. Udržovala si vřelý vztah k hejčínskému gymnáziu, byla mimo jiné čestnou prezidentkou rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci či patronkou Základní školy Svatoplukova v olomoucké části Řepčín. V roce 2010 obržela Cenu města Olomouce. V poledních letech bojovala s rakovinou, po prvním zvládnutém onemocnění se zákeřná choroba vrátila v podobě rakoviny slinivky. Hana Maciuchová zemřela v Olomouci 26. ledna 2021. Bylo ji 75 let.