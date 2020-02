Bohatý program odstartoval už v osmnáct hodin, nechyběla propracovaná vystoupení všech tříd, pasování studentů na maturanty a stužkování, taneční série s rodiči, tombola, vystoupení latinskoamerických tanců nebo hejčínské hudební skupiny Hejkal.

Ples pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Hejčín, na přípravách se však podílel i učitelský sbor a sami maturanti.

“Ještě jsme dnes dodělávali poslední úpravy, ale bylo nás na to hodně, takže se práce dobře rozdělila a zvládli jsme to. Naše vystoupení jsme se třídou připravovali už od prosince, takže to zabralo docela dost času,” sdělila maturantka ze třídy IV.C Jana Urbanová.

Celým večerem provázel moderátor Lukáš Kobza z rádia Haná.

Studenti ze tříd IV.A, IV.B a IV.C měli v sále velkou podporu kamarádů a známých, takže každý maturant se při stužkování prošel po červeném koberci za bouřlivého potlesku a v záplavě třpytivých konfet.

“Myslím si, že dnešní večer má velké kouzlo a všichni si to moc užíváme. Řekla bych, že šerpování se povedlo, nikdo nespadl, vystoupení jsme si také užili a teď už bude dnešní večer jenom lepší,” doplnila Jana Urbanová.