Správa železnic přitom má řešení. Je však zatím bez termínu.

„Je to nebezpečné. Pendolino je tady za pár vteřin poté, co spadnou závory. Riskovat, to může znamenat velkou tragédii. Naštěstí nehody se zase často nestávají. Bylo to po dlouhé době,“ zamýšlel se senior, který bydlí v rodinném domě nedaleko problematického železničního přejezdu.

Podle starosty Tomáše Kubáčka není železniční přejezd žhavým tématem v Grygově ani po poslední nehodě.

„Správa železnic s námi nejednala. Zřejmě nedošlo k nějakému posunu ve věci řešení stávajícího křížení se silnicí. My jsme na urychlení příprav netlačili,“ reagoval.

„Dnes se stala nehoda, je to nepříjemné, ale naštěstí ne nijak časté,“ komentoval úterní střet automobilu s Valašským expresem, který po sobě nechal naštěstí jen škody na majetku.

Stávající územní plán Grygova podle starosty Kubáčka umožňuje jiné řešení křížení koridoru s cestou.

„Zatím jsme ale o ničem konkrétním nejednali. Obec by přivítala mimoúrovňové křížení, protože je to bezpečnější způsob. Nebude to však jednoduché zejména vzhledem k okolní zástavbě,“ dodal starosta.

Podjezd "v odsunuté poloze"

Správa železnic v úterý Deníku potvrdila, že řešení již existuje.

„V rámci výhledové studie je navržen na místo současného přejezdu podjezd,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. „A to v odsunuté poloze v souladu s územním plánem,“ doplnila.

O harmonogramu přípravy stavby v Grygově však zatím nebylo rozhodnuto. Z tohoto důvodu nemá termín ani její vlastní realizace.

„Vzhledem k finanční nákladnosti jsou náhrady přejezdů mimoúrovňovým křížením řešeny postupně v řádu jednotek ročně. Přejezd P6529 zatím do plánu investiční výstavby zařazen nebyl,“ uvedla ke Grygovu.

Vzhledem k uvažovanému zahloubení silnice v místech již existujícího podchodu může investici prodražit řada věcí, například jen vysoká hladina spodní vody. Řešení také dopadne na stávající zástavbu rodinných domů a zahrady nacházející se jen pár desítek metrů od koridoru. Ve studii byla cena již dříve odhadnuta na nejméně 55 milionů korun.

Z pohledu bezpečnosti je stávající přejezd vybaven dostatečně. „Má světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi, závory a pozitivní signál,“ poukázala již dříve Správa železnic.

Nadjezd v Holické za dva roky

Konkrétní termíny naopak má úrovňové křížení koridoru v Holické ulici v Olomouci. Pokud vše půjde podle plánu, na konci roku 2023 by se mělo jezdit po plánovaném nadjezdu. Zahájení stavby chystá Správa železnic na červen 2022.

Ještě v letošním roce se dočká rekonstrukce několik železničních přejezdů na regionálních tratích na Olomoucku, kde dojde ke zvýšení úrovně zabezpečení.

U necelé desítky křížení silnice se železnicí nově posílí bezpečnost provozu závory, například u vlakového nádraží v Náměšti na Hané, ve Skrbeni, Babicích či Újezdu u Uničova. V Rybníčku na Uničovsku, kde je v současnosti přejezd zabezpečen jen výstražnými kříži, se nově objeví světla se závorami.

Na Olomoucku se rekonstrukce předpokládá u následujících přejezdů:

aktuálně nově

P4207 (Šternberk) – světla se závorami světla se závorami

(rekonstrukce přejezdu)

P4208 (Šternberk) – světla světla se závorami

P4212 (Babice) – světla se závorami světla se závorami

(rekonstrukce přejezdu)

P4213 (Babice) – světla světla se závorami

P4214 (Mladějovice) – světla světla se závorami

P4215 (Rybníček) – kříže světla se závorami

P4216 (Újezd u Unič.) – světla světla se závorami

P4217 (Újezd u Unič.) – kříže zrušení přejezdu

P7624 (Skrbeň) - světla světla se závorami

P7640 (Náměšť na Hané) – světla světla se závorami

Zdroj: Správa železnic