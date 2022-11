„My jsme sem šli kvůli tradici, proto, že podobný obchod tady byl už před námi. Šli jsme sem také kvůli mému sentimentu, mě se tady totiž strašně líbí. Olomouc a právě tohle místo s výhledem na Dolní náměstí a kašnu, to miluji. Moc rád se dívám přes výlohu ven,“ ukazuje majitel prodejny David Vlk, který pochází z Uherského Hradiště.

Tradiční výrobky od farmářů

V olomoucké prodejně zákazníkům nabízí tradiční moravské, české a v menší míře i zahraniční výrobky od malých a středních farmářů a výrobců.

Kromě pečiva také poctivé uzeniny, maso, jogurty, sýry, vejce z volných výběhů a zeleninu vypěstovanou v tuzemsku. Nechybí ani mošty, ovocné pálenky, víno, med, džemy z českého ovoce a regionální speciality.

„U nás nakupují hlavně místní a já jsem moc rád, že k nám chodí. Olomoučané jsou srdeční, člověk si s nimi rád popovídá, to k nákupu v malém obchůdku samozřejmě také patří. Co nás ale trápí, to je parkování. Platíme si parkovací kartu, ale volné místo v centru města často není. Stokoruna za hodinu parkování je pro zákazníky příliš, na větší nákup sem nepřijedou. Centru města neprospívají ani ´rozkopané´ silnice a neustálé uzavírky,“ konstatoval obchodník.

Zákazníci se podle něj kvůli problémům s parkováním stahují do velkých nákupních center, kde pohodlně a zdarma zaparkují a koupí si tam všechno na jednom místě.

„Myslím si, že malí obchodníci v historickém centru by měli být městem podporováni. Také proto, aby tam zůstala zachována pestrost a nabídka pro místní občany i turisty. Výše nájmů by měla reagovat na aktuální situaci na trhu, zatím je to takzvaně mimo realitu. Doba se změnila, je teď úplně jinde, než byla před covidem a válkou na Ukrajině. Lidé dnes šetří, musejí počítat peníze a neví, co bude zítra,“ poukázal David Vlk.

"Vyděláváme jen na elektřinu"

Dopady drahé elektrické energie už podle svých slov pociťuje také. V jedné z prodejen farmářských potravin se účet za elektřinu z původních 12 tisíc měsíčně vyšplhal na současných 38 tisíc.

„Dnes už vyděláváme jen na elektřinu. Tím pádem si nemůžeme dovolit zaměstnance, pracuji tady třináct hodin denně. První rok fungování olomouckého obchodu byl hodně těžký. My jsme si tady něco naplánovali, pak v oboru spadly tržby o třicet procent a všechno je najednou jinak. Každopádně bychom se tady chtěli i v té těžké době udržet, fungovat dál a dál nabízet zákazníkům kvalitní a poctivé potraviny,“ ujistil majitel prodejny Grunt Vlkovi.