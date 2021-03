Méně objednávek.

"Tentokrát jsme jich udělali pětadvacet. Všechny jsou na objednávku. V normálním stavu jich děláváme daleko více," říkala provozovatelka restaurace Lucie Svačinová.

Zdroj: DENÍK/Vysloužil Zdeněk

Předvařit a potírat

"Kolena jsou předuzená a pečená. Dávám do nich dost dobré koření a na grilu je potírám vlastním lákem. Před tím, než je dáváme na gril, tak je mírně, ale opravdu jen jemně povaříme," nechtěl prozradit svoji recepturu mistr grilu přezdívaný Indián a dodal: "Složení becherovky vám taky nikdo neřekne. Já taky svůj postup neřeknu."

Žádná reklamace

"Indián je pro mě dělá dobrých pět let a ještě si nikdo nestěžoval," komentovala restauratérka.

Nový štamgast. Úplně prvním sobotním zákazníkem byl mladík ze Slavíkova.

"Na webu Deníku jsem si přečetl článek o tom, že se tu dělají různé speciality. Už jsem měl makrelu, výborná žebra a teď jsem si objednal koleno. Všechno výborné," sdělil Ivo Rajtr.

Dobrá práce

"Je dobré, že se snaží a pořád něco dělají. Jsem z Konice, tak si sem rád zajdu. Navíc je potřeba podpořit lidi co něco dělají. Když se má dnes člověk živit jako hospodský, tak je to skoro bez šance," chválil iniciativu známý učitel Jaroslav Mazur a doplnil: "Byli jsme tu na zabíjačce, makrelách, žebrech a chutná nám úplně všechno. Mají to dobré."

Bez kamarádů by to nešlo

"Je to náročné. Zvláště chystání makrel v zimě je neskutečná práce. Bez Indiána, Lakiho ACS a Kamči bych to absolutně nezvládala. Zvláště když manžel dělá na směny. Dnes je třeba v práci," děkuje Lucie Svačinová a uzavírá: "Teď aktuálně vám neřeknu co budeme dělat příště. Ale lidé se ptají co bude příští sobotu. Takže něco vymyslíme, místo čtrnácti denní pauzy budeme něco dělat každý týden. Náš zákazník, náš pán!"