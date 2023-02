Arcibiskup Graubner bude sloužit mši v Olomouci, v rámci oslav univerzity

V rámci Akademického týdne Univerzity Palackého (UP) v Olomouci se uskuteční slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner, jenž do loňského roku vedl olomouckou arcidiecézi a byl také velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Arcibiskup Jan Graubner | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová