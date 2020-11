„Úplně se ve mně vaří krev, když vidím, že nám na fasádě přibyl další nápis. Vidíte tu nádherně opravenou vilu vedle školy? Schválně, jak dlouho zůstanou sloupky a zídka kolem ní nepomalované?“ rozčiloval se místopředseda společenství vlastníků jednoho z domů na třídě Spojenců.

Bytový dům postavený před 90 lety je pomalovaný po celé šířce až do výšky oken. Opakované vandalské útoky řeší výbor společenství s policií i pojišťovnou.

„Jak se můžeme bránit? Uvažujeme o kamerovém systému, falešném, který snad odradí alespoň část sprejerů. Nemůžeme sedět online před kamerou anebo dokonce provozovat kameru se záznamem. To není jen tak,“ popisoval pan Jiří. Celé jméno si nepřál zveřejnit. „Ještě přijde nějaká barevnější odveta,“ dodal.

Chytit pachatele pomáhají kamery

Městská policie Olomouc letos do poloviny listopadu řešila čtyři případy s podezřením na spáchání trestného činu – poškozování cizí věci. Vloni deset a předloni za celý rok sedm.

Letos se jednalo o přistižení sprejera mimo centrum, předloni bylo šest ze sedmi případů v centru Olomouce.

„Ve většině případů se pachatele tohoto protiprávního jednání podaří odhalit na základě podnětů od pracovníků Městského kamerového dohlížecího systému,“ popisoval mluvčí městské policie Petr Čunderle.

„Reagujeme také na přijatá oznámení a vlastní zjištěné poznatky při výkonu služby,“ dodal.

Ochranný nátěr i pojistka

Odstranění graffity z fasády není podle firem levné. Že mají práce dost, potvrzuje majitel firmy Mýval.

„Je toho hodně, což nás může těšit, ale když čistíme 300 let starý dům, veselo nám není,“ reagoval Jiří Dohnal.

Vlastníkům domů, na kterých se writeři podepisují opakovaně, doporučuje preventivní ochranu fasády, přesněji fasádní barvy. Na trhu je k dispozici několik antigraffiti nátěrů.

„Jedná se o speciální nástřik, který používáme právě na opakovaně poškozovaná místa. Když sprejer aplikuje barvu na takto předem ošetřenou zeď, daleko snadněji a levněji se odstraní. A bez následku,“ uvedl.

Metr čtvereční preventivního nástřiku se včetně aplikace vejde do 700 korun.

„Odstranění syntetické barvy ze stejné plochy, která nebyla předem ošetřena, pak vlastníka stojí i třikrát více,“ sdělil Dohnal, jenž doporučuje vlastníkům opakovaně pomalovaných domů, aby na škody pamatovali při uzavírání smluv s pojišťovnami.

Ty „pouliční umění“ na fasádách domů ve svých produktech zahrnují.

„Ve variantě pojištění Komfort pro škody způsobené nezjištěným vandalem automaticky nabízíme základní limit plnění 50 tisíc korun, u bytových domů je to 75 tisíc. Týká se i sprejerství. Za příplatek pojistného lze limit navýšit na 150 tisíc korun,“ uvedl třeba mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Životní styl. Neřeší, kde čmárají

Vhodnou prevenci ochrany majetku před graffity v podobě nátěrů a dobrých pojistek doporučují vlastníkům na frekventovaných adresách i odborníci z řad psychologů a terapeutů.

„Že sprejeři ničí historickou hodnotu? Takto vůbec neuvažují. Nerozlišují. Je to jejich životní styl. To, že je většina z toho, co vidíme na zdech hrozná? Ano, je,“ uvedl odborný ředitel Společnosti Podané ruce Lukáš Carlos Hrubý.

Podle něj se nejedná o nějaké „psychicky narušené jedince“, kteří graffity dávají najevo, že se doma a celkově v našem světě necítí dobře.

„Nejsou to divní, frustrovaní lidé. Naopak. Obyčejná děcka, některá možná i z výborných rodin. Graffity je jejich styl života. Pokud chtějí udělat dílo, najdou si zeď, kde mohou tvořit. Když chtějí zanechat tag, tedy podpis, načmárají ho, kdekoliv je to napadne,“ shrnul.

V Olomouci už bylo v minulých letech vyhrazeno několik míst, kde se mohli místní sprejeři legálně vyřádit. Možnost dostal dokonce dvacetiletý sprejer v olomoucké vazební věznici, kde graffity zkrášlil jeden z vycházkových dvorů.