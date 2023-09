Uzavírka městského průtahu „odřízla“ olomoucké motorizované zákazníky od nákupního a společenského centra v Pražské ulici.

Komplikace na cestě autem z Olomouce do Globusu a Olomouc City. Začala uzavírka části městského průtahu. | Video: Tauberová Daniela

Do Globusu a Olomouc City od nedělní 17. hodiny po výpadovce na Hradec nelze. Řidiči musejí na nákup nebo do kina přes Křelov-Břuchotín či západní obchvat kolem Neředína.

Na parkovišti před hypermarketem Globus a nákupním a zábavním centrem Olomouc City byla nejcitelnější letošní uzavírka v Olomouci vidět na první pohled.

Zavřený průtah: kolony, kam se podíváš. Zpoždění MHD desítky minut

V pondělí bylo aut podstatně méně než jiné všední dny. Podobný byl pohled v pondělí po poledni i mezi regály se zbožím nebo do vyhledávané restaurace hypermarketu.

„Kde jsou všichni? Uzavírka?“ reagovala na situaci zákaznice, když pokladní v restauraci hypermarketu platila zapečený květák a vepřový řízek s bramborem. V tu dobu si u stolu v jindy plné jídelně pochutnávalo maximálně deset hostů.

Méně zákazníků

Zásah do dopravy v této části města se dotkl i zaměstnanců, kteří v pondělí vyjeli do práce dříve, aby se vyhnuli kolonám.

„Ať se hlavně nezdržují, a silnice je opravená rychle. Co teď říkala paní, zatím v Pražské nefrézují, nic se tam neděje. Ale prý mají začít na druhém konci pod fakultkou,“ pustila se do řeči zaměstnankyně. Na jméno nikdo nechtěl hovořit. Zaměstnanci Globusu odkazovali na tiskovou mluvčí, jak jim nařizuje směrnice.

Sídliště po 'Rusácích' hostilo olomoucký gastrofest. Bylo plno, premiéra nadchla

Méně zákazníků v pondělí, první den uzavírky, přivítalo i Olomouc City.

„Věříme, že hned v následujících dnech to bude lepší. Sedne si to a zákazníci cestu najdou ve větší míře. Je to pochopitelně zásadní zásah do dopravy směrem k nám z Olomouce,“ uvedla Michaela Smrčková, manažerka Olomouc City.

Zábavný program na týdny s uzavírkou

Olomouc City, kam míří lidé ze širšího okolí, například Litovle nebo Prostějova, chystá na týdny s uzavírkou speciální program, který by mohl přitáhnout více Olomoučanů, uzavírce navzdory.

„Ladíme ho. Bude zábava, atraktivní program. Vše bude brzy na našem webu a sociálních sítích,“ odkázala manažerka zájemce.

Ti na webu OC Olomouc City a hypermarket Globus najdou i přehlednou mapku s objízdnou trasou a informacemi o provozu linek MHD.