Extrémní závod pro každého. Tak lze jednoduše popsat sobotní Geroy Gaučink na Laguně v Přerově. Trať pro méně náročné milovníky OCR závodů si, jak už název napovídá, vyzkoušeli i ti, kteří běžně dávají přednost méně náročným aktivitám. Nechyběly ani děti.

Závody Geroy Gaučing na přerovské Laguně. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Pořádáme velký závod, který je určen především pro sportovce, pořád je tady ale skupina lidí, která na to nemá, ale chtěla by si to vyzkoušet. Třeba lidé, kteří sedí na gauči u televize. Přesto by si ale chtěli zasportovat. Tohle je vlastně takový začátek cesty stát se Geroyem,“ nastínil pořadatel oblíbených závodů Alexandr Salachov.