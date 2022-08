„Stalo se tak v důsledku chronických potíží zažívacího traktu spojených s vysokým stářím. Návštěvníci ho ve výběhu mohli vidět naposledy včera, kdy se pomyslně přišel rozloučit na komentované krmení,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.

O příležitost vidět tyto nejrychlejší atlety zvířecí říše při krmení nyní návštěvníci olomoucké zahrady na čas přijdou. Zoo ale přislíbila, že se pokusí vytvořit nový chovný pár těchto pozoruhodných afrických šelem.

„Do budoucna se s gepardy olomoucká veřejnost jistě zase setká, jen ne hned,“ sdělil ředitel zoo Radomír Habáň.

„Je třeba zahájit jednání s koordinátorem této nejohroženější kočky Afriky, která v důsledku ztráty přirozeného prostředí, lidského faktoru a ilegálního obchodu žije v nízké populaci, čítající zhruba 7500 jedinců,“ vysvětlil.

Zoo na Svatém Kopečku chová gepardy od roku 1999. „Rok 2004 se nesl ve znamení pětek. Zoo ve Dvoře Králové nám zapůjčila pětiletou samici Massaru, která ve spojení s naším pětiletým samcem přivedla na svět paterčata. Celkově se v zoo úspěšně odchovalo 12 mláďat,“ přiblížila chov mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Sprint rychlostí přes 100 km/h

Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije samotářským způsobem života, pokud samci netvoří takzvané bratrské smečky, nebo se nespojuje pouze v období páření samec se samicí. Nevyšší počet gepardů žije v Namibii.

Jedná se o nejrychlejšího savce planety, dokáže vyvinout rychlost přes 100 km/h. Takovou rychlostí dokáže běžet přibližně 20 vteřin. Běh je vyčerpávající, gepard se přehřívá a rychle se unavuje. Gepard se při běhu pohybuje až 7 metrů dlouhými skoky. Ve vzduchu manévruje dlouhým ocasem, který mu pomáhá udržet rovnováhu. Při běhu vypadá, že levituje.

„Zajímavá je i neuvěřitelná schopnost měnit akceleraci, a to z něj jednoznačně dělá jednoho z nejhbitějších savců v přírodě,“ představovala šelmu.

Náročný gurmán

Gepard je nejúspěšnější samotářský lovec, až 70 procent jeho loveckých pokusů končí úspěchem. Loví gazely, antilopy, zajíce. Svou kořist si zatahuje do křoví. Gepard je podle odborníků jedním z nejnáročnějších strávníků na kvalitu masa.

„Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k tlamě - proto je někdy nazýván coby „kočka, která pláče“. Tyto značky pomáhají odrážet záři slunce,“ vysvětlovala zajímavost spojenou s touto šelmou.

Potřebují oddělené ložnice

Rozmnožovat gepardy v zajetí není i přes úspěchy olomoucké zoo vůbec snadné.

„Je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měli oddělené ložnice, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky, ani teritoriálně. Nesmí se slyšet, vidět, cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ vysvětlila úskalí mluvčí Zoo Olomouc.

Gepardi se dožívají v průměru 15 let.