Nová taneční inscenace s názvem Freedom in Motion vzniká v koprodukci s Muzeem umění Olomouc pro nedávno otevřený prostor CENTRAL. Světová premiéra se uskuteční ve čtvrtek 9. května a je součástí programu festivalu Divadelní Flora. Druhá premiéra se uskuteční v sobotu 11. května.

Taneční inscenace Freedom in Motion baletu Moravského divadla Olomouc | Foto: Serghei Gherciu/Moravské divadlo Olomouc

O atraktivní novinku olomouckého baletu je mezi diváky obrovský zájem, vstupenky na první uvedení byly rychle pryč. Vyprodaná je čtvrteční premiéra, která otevře festival Divadelní Flora, i druhé představení v sobotu 11. května. V plánu je ale ještě několik repríz do konce letošní sezony.

Inscenace Freedom in Motion je poslední premiérou souboru baletu Moravského divadla Olomouc v této sezoně. Skládá se ze dvou autorských choreografií WHITEflag day a Inventing Freedom, pro olomoucké publikum si je připravili choreografka Roberta Ferrara a choreograf Štěpán Pechar.

Oba využívají uspořádání hlediště, které tvoří arénu a divákům přináší bezprostřední zážitek.

Tématem letošního ročníku festivalu Divadelní Flora je volnost. Šéf baletu proto oslovil vybrané choreografy s požadavkem na vytvoření choreografie na téma volnost a svoboda. Díky tomu vznikla inscenace Freedom in Motion. Je složená ze dvou autorských choreografií s názvy WHITEflag day a Inventing Freedom, téma každá z nich originálně reflektuje.

Nabitá Divadelní Flora láká na desítky akcí. Tady jsou hlavní taháky

„Pro vytvoření pilotního programu v novém prostoru jsem oslovil choreografku a ředitelku tanečního souboru Equilibrio Dinamico Robertu Ferraru z Itálie a choreografa a uměleckého ředitele souboru DEKKADANCERS Štěpána Pechara. Jsem velmi rád, že premiéra byla zařazena do programu festivalu Divadelní Flora, jehož součástí se olomoucký balet stává vůbec poprvé. Zadání dostali stejné, respektující letošní téma festivalu Divadelní Flora, tedy svoboda. Choreografům jsem nechal naprostou svobodu při výběru hudby i uchopení samotného tématu,“ popsal umělecký šéf baletu Jan Fousek.

Trojitá premiéra

„Trojitá“ premiéra to bude pro tanečníky, protože kromě toho, že uvedou nové choreografie a poprvé se představí v rámci festivalu, poprvé také vystoupí v nově zrekonstruovaném CENTRALU v Muzeu umění Olomouc.

„Našli jsme prostor, který nám dává příležitost experimentovat a vytvářet nové choreografické kreace. Stejně jako je CENTRAL protkán novostí s nádechem modernosti, i my se zde budeme snažit vytvářet díla nová, kreativní a moderní,“ objasnil Jan Fousek.

Olomoucký Central v novém. Podívejte se na velkou proměnu

Nové představení vnímá jako příležitost a výzvu také dramaturg CENTRALU Alexandr Jeništa.

„Kromě inscenací dovezených odjinud se chceme věnovat produkci původních či dokonce autorských divadelních tvarů. Koprodukce s baletním souborem Moravského divadla je prvním pokusem, na který určitě budeme chtít navázat. Teď je to pro nás docela vzrušující možnost vyzkoušet si ve zcela novém prostoru ne úplně standardní divadelní formát. Spolupráce s inscenačním týmem je k naší radosti velmi pozitivní a tvůrčí,“ pochvaluje si Alexandr Jeništa.

Inscenace zůstane na repertoáru Moravského divadla i po dvojím uvedení při Divadelní Floře, diváci ji do konce sezony mohou v CENTRALU zhlédnout ještě šestkrát.

Bílá a Sinéad O’Connor

Taneční inscenace WHITEflag day se zabývá tématem svobody jako okamžiku sdílené síly mezi lidmi.

„V choreografii se snažím nabídnout pohled na svobodu nejen jako základní lidské právo, ale i jako na neodmyslitelný projev našeho lidství. Práce, kterou od tanečníků požaduji, není jen fyzická a esteticky náročná, ale je také o vnitřním a kolektivním naslouchání. Autenticita provází celý tvůrčí proces. Hledání vnitřní svobody a boj za sociální spravedlnost jsou dvě témata, kterým se věnujeme,“ vysvětlila Roberta Ferrara.

Hlavním motivem příběhu se stane bílá vlajka, která funguje jako symbol hlásící se k právu všech lidí žít ve svobodě a důstojnosti dnes, ale i v budoucnu.

Taneční inscenace Freedom in Motion baletu Moravského divadla OlomoucZdroj: Serghei Gherciu/Moravské divadlo Olomouc

Choreografka Roberta Ferrara využívá prostor, který nebude rozvržen na klasicky dělené hlediště a jeviště, ale bude uspořádán tak, že diváci sedí okolo centra dění.

„Bude to právě zrekonstruovaná budova CENTRALU, která z hlediska scénografie vytvoří ten správný prostor. Nebudeme předstírat, že jsme někde jinde nebo že vytváříme jiné prostory, využijeme tento konkrétní prostor, aby představení bylo kolektivním zážitkem, který inspiruje a sjednocuje diváky díky síle sdílené svobody. Pro tanečníky je to nový způsob, jak se propojit s publikem. Bude to bezprostřední a přímá výměna energie,“ sdělila dále Roberta Ferrara.

Zvolila bílé civilní kostýmy symbolizující utopické společenství založené na společných principech a hodnotách. V její inscenaci zazní sklady od Armanda Amara, Henryka Góreckého a Sinéad O’Connor.

Ústní rozvírač

Choreograf Štěpán Pechar vytvořil odlehčené, a dle svých slov i vtipné, bláznivé, dynamické a groteskní taneční představení, jež je záměrně postaveno na kontrastu dvou rozlišných tanečních slovníků.

Taneční inscenace Freedom in Motion baletu Moravského divadla OlomoucZdroj: Serghei Gherciu/Moravské divadlo Olomouc

„První vyjadřuje daný systém, nekompromisně svazující performery k tomu, aby vykonávali přesně stejné činnosti. Potlačuje individualitu, svobodu vlastního pohybu, vyjádření, exprese a citů. Vše je jakýsi diktát. Tento pocit jsem podpořil dentální pomůckou tzv. ´ústním rozvíračem´, který tanečníkům nepřetržitě vnucuje křečovitý úsměv. Oproti tomuto, je druhý pohybový slovník přehnaně svobodný, hravý, a trochu vyšinutý. Zároveň se tanečníci zbavují ústních rozvíračů a získávají tím svobodu mimiky, emocí a exprese,“ nastínil téma a zpracování choreografie Inventing Freedom Štěpán Pechar s tím, že se soustředí na dva extrémy, jejichž konfrontace jej zajímá.

„Přijde mi to legrační. A to je právě to, o co se snažím. Humor je krásným příkladem svobody,“ míní Pechar.

ELA! vzdává hold Elišce Junkové. Premiéra v Moravském divadle v Olomouci

K inscenaci navrhl scénu a minimalistické ale úderné kostýmy Pavel Knolle. Zazní hudba interpretů, jako jsou Two Fingers, Jack Stauber nebo John Powell.

„Tímto tanečním počinem rozšiřujeme nejen moderní repertoár našeho baletního souboru, ale také atraktivní komorní scény, kde nás diváci mohou vidět. Kromě Červeného kostela to nyní bude CENTRAL, který, věřím, přinese účinkujícím i divákům nové perspektivy,“ sdělil ředitel Moravského divadla David Gerneš.