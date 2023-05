Franz Josef je odstrojen, demolice začne za pár dní

Obří demolice pokračuje v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, kde firma rozebírá majestátní budovu nesoucí název Franz Josef. Pavilon je již „odstrojen“ a v příštím týdnu začne strojní destrukce. Na místě nejstarší nemocniční budovy vyroste moderní superpavilon. Pokud vše půjde podle předpokladů, mohl by nový objekt sloužit pacientům do čtyř let.

Franz Josef, nejstarší pavilon ve Fakultní nemocnici Olomouc, jde k zemi. | Video: Tauberová Daniela