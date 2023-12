„Pokud by všechno šlo dobře, na konci příštího roku bychom mohli zahájit stavbu,“ uvedl Roman Havlík.

Obří demolice začala v únoru postupným odstrojováním pavilonu B. Na jaře se pak pustila do nejstarší budovy v areálu těžká technika.

Původně se předpokládalo dokončení bouracích prací a následných terénních úprav do konce léta. Větší čas si ale vyžádaly demolice pod úrovní terénu.

Na místě Franze Josefa, jenž vládl tehdejšímu Rakousku-Uhersku v době, kdy byl nemocniční pavilon postaven, vybuduje fakultní nemocnice moderní superpavilon za přibližně čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice.

Do novostavby se následně přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisoval již dříve ekonomický náměstek ředitele fakultní nemocnice Tomáš Uvízl.

Nový pavilon B je podle vedení FN klíčový pro další rozvoj nemocnice a zvyšování kvality zdravotní péče.

