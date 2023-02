Vedle zdravice z 16. listopadu 1896 v ní zástupci nemocnice spolu s památkáři našli mince a pamětní medaile s portrétem císaře Františka Josefa a jeho manželky Alžběty Bavorské z roku 1879.

Kromě dalších listin obsahoval tubus technickou dokumentaci ke stavbě Zemských ústavů (tehdejší název nemocnice) včetně rozpočtu v rakouských zlatých a seznamu dodavatelů.

„Aby všem překvapením nebyl konec, ukázalo se navíc, že schránka už byla v minulosti dvakrát otevřena; dokazují to písemné záznamy ze srpna 1919 a června 1945, přiložené k těm původním. Objevitelé kazety po skončení druhé světové války ke svému poselství přidali dle dobových zvyklosti otevřený hold sovětskému vůdci Stalinovi a tehdejšímu československému prezidentu Benešovi,“ popisoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Loučení s Franzem Josefem, demolice začíná. Postaví superpavilon za 4 miliardy

Nemocnice zvažuje, že obsah časové schránky krátce vystaví, aby zajímavosti mohli zhlédnout zaměstnanci nemocnice a veřejnost. Poté by se tubus obohacený o zápis ze současnosti mohl i s pamětní deskou vrátit symbolicky již do nového zdiva budoucího pavilonu B.

„Je ovšem možné, že na doporučení odborníků půjde pouze o kopii původních předmětů, zatímco originály skončí uložené v prostorách státního archivu,“ dodal mluvčí nemocnice.

Demolice budovy začala letos v lednu a potrvá několik měsíců. Na jejím místě do čtyř let vyroste moderní superpavilon za zhruba čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice.

Do novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisoval ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.