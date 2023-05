Ve Fakultní nemocnici Olomouc tento týden začala těžká technika rozebírat Franze Josefa. Na místě této nejstarší nemocniční budovy vyroste moderní superpavilon.

Obří demolice ve Fakultní nemocnici Olomouc. Do akce nastoupily bagry. | Video: Tauberová Daniela

„V úterý byla zahájena první etapa bouracích prací na budově B (Franz Josef),“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher. „Prosíme, aby lidé při průchodu kolem staveniště dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali přísný zákaz vstupu za vyhrazené oplocení stavby,“ apeloval.

Kompletní dokončení demolice pavilonu B, který sloužil 127 let, je předpokládáno na začátku září, včetně terénních úprav.

Na místě nejstarší budovy postaví nemocnice moderní superpavilon za zhruba čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice. Pokud vše půjde podle předpokladů, mohl by nový objekt sloužit pacientům do čtyř let.

Do novostavby se kompletně přestěhují čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy zde rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ informoval ekonomický náměstek ředitele nemocnice Tomáš Uvízl.

