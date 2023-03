Ve Fakultní nemocnici Olomouc pokračuje obří demolice. Firma postupně rozebírá majestátní objekt nacházející se uprostřed areálu, aby na jeho místě nemocnice postavila moderní superpavilon.

Demolice pavilonu Franz Josef, nejstarší budovy v areálu FN Olomouc, 15. března 2023 | Video: Tauberová Daniela

„Demolice probíhá podle plánu. Po demontáži a odstranění azbestocementové střešní krytiny firma postupně rozebírá dřevěný krov střechy,“ přiblížil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Současně probíhá demontáž oken a rozvodů všech inženýrských sítí.

„Samotná demolice objektu bude prováděna ručně a strojně, bez použití trhavin,“ uvedl vedoucí odboru investic nemocnice František Valíček.

Za demolici 127 let starého pavilonu B, který nese pojmenování Franz Josef, po habsburském panovníkovi, nemocnice zaplatí 17,3 milionu korun. Hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.

Moderní superpavilon

Na místě nejstarší budovy postaví nemocnice moderní superpavilon za zhruba čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice. Pokud vše půjde podle předpokladu, mohl by nový objekt sloužit pacientům do čtyř let.

Do novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ informoval ekonomický náměstek ředitele nemocnice Tomáš Uvízl.