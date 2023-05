Obří demolice v areálu Fakultní nemocnice Olomouc pokročila a z monumentálního pavilonu B už mnoho nezbývá. Nejstarší budova, které nikdo neřekl jinak než Franz Josef, podle jména habsburského panovníka, jenž v roce 1896, kdy byla dokončena, vládl tehdejšímu Rakousku-Uhersku, mizí před očima. Rozsáhlé bourací práce sledují zaměstnanci, pacienti i kolemjdoucí.

Obří demolice v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Z historického pavilonu B už mnoho nezbývá. | Video: Tauberová Daniela

„Jděte dolů, tam přes plot uvidíte líp,“ radila zdravotní sestra zhruba padesátnici, která v úterý dopoledne z asfaltky vedoucí k porodnici pořizovala fotografie probíhající demolice. „Pro synovce, miluje bagry. Tatínka tady léčili v osmdesátých letech. Myslím, že ležel zrovna v tomto křídle budovy,“ svěřila se žena a ukázala na torzo, do něhož se zrovna zakously bourací hydraulické nůžky.

Kompletní dokončení demolice pavilonu B, který sloužil 127 let, se předpokládá na začátku září, včetně terénních úprav. Nemocnice za to firmě zaplatí 17,3 milionu korun.

Loučení s Franzem Josefem, demolice začíná. Postaví superpavilon za 4 miliardy

„Budova Franz Josef, v níž se začala psát historie naší nemocnice, je pro mnoho lidí, zvlášť našich bývalých a současných zaměstnanců, ale i řadu Olomoučanů, spojena s určitou nostalgií. Vím, že se jim s touto krásnou stavbou bude těžko loučit,“ uvedl při zahájení demolice objektu ředitel FN Roman Havlík.

Nemocnice i proto nejprve uvažovala, že nový pavilon B vznikne v původních zdech toho starého. „Jenže se ukázalo, že by to bylo řešení nejen mnohem dražší, ale zároveň funkčně horší než kompletní demolice a výstavba na ‚zelené louce‘. Sentiment proto musel jít stranou,“ vysvětloval.

Na místě Franze Josefa postaví nemocnice moderní superpavilon za zhruba čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice.

Nové sanatorium v Olomouci, postaví jej developer Morávek. Pomůže to i fakultce

Do novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisoval ekonomický náměstek ředitele FN Tomáš Uvízl.