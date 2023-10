Představitel abbého v Rozmarném létě, statkáře Vejvody v Postřižinách nebo zedníka Lorence v komedii Na samotě u lesa. Olomoucký patriot a mistr hereckého umění František Řehák vytvořil stovky rolí. Do paměti milovníků stříbrného plátna se však nejvíce zapsal právě rázovitými postavami ve filmech Jiřího Menzela. Dnes, 4. října, by tento člen olomoucké činohry, divadelní, televizní a filmový herec oslavil 100. narozeniny.

František Řehák jako zedník Lorenc v komedii Na samotě u lesa (1976) | Foto: FS Barrandov

František Řehák spojil svůj umělecký život s olomouckým divadlem, kde ztvárnil více než 150 rolí, mimo jiné v inscenacích Hamlet, Jindřich IV., Král Lear, Večer tříkrálový, Smrt obchodního cestujícího, Maryša nebo Zdravý nemocný.

„Divadelní život Františka Řeháka je neodmyslitelně spjat s divadelním životem celé Olomouce. A přestože už uplynulo mnoho let od poslední Františkovy role na olomouckém jevišti, jeho publikum i jeho divadlo nikdy nezapomene,“ ohlížel se s respektem a úctou někdejší ředitel Moravského divadla Olomouc Pavel Hekela v létě 2017, kdy umělec zemřel ve věku 93 let.

K divadlu přivedli Františka Řeháka rodiče. Působil jako ochotník v Divadelní jednotě Jirásek a Studiu mladých. Po válce odmítl nabídku Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a stal se zakládajícím členem Středočeského divadla Mladá Boleslav.

V roce 1948 pak získal stálé angažmá právě v Městském divadle v Olomouci. Jeho první rolí v divadle, s kterým spojil svůj umělecký život, byl Josef Václav Frič v inscenaci hry Miloše Václava Kratochvíla České jaro.

V Olomouci s Budínovou a Rackem

V roce 1951 Řehák přijal angažmá v divadle v tehdejším Gottwaldově, aby se o osm let později znovu vrátil do Olomouce, již do Divadla Oldřicha Stibora.

„K návratu jej přemluvil tehdejší šéf olomoucké činohry Karel Novák, který mu nejprve nabídl hostování v inscenaci Bílá nemoc, kde Řehák ztvárnil postavu Maršála," připomněl někdejší mluvčí olomouckého divadla David Kresta.

Při svém druhém angažmá v Olomouci se Řehák setkával na jevišti se Slávkou Budínovou, Iljou Rackem a dalšími.

Zlomová pro umělce byla role Smrťáka v inscenaci Topolovy hry Konec masopustu, s premiérou v dubnu roku 1963, díky níž se setkal s režisérem Otomarem Krejčou a posléze získal angažmá v pražském Divadle za branou. Tam ztvárnil mimo jiné Čebutykina v inscenaci Čechovových Tří sester nebo postavu Otce v Topolově Slavíkovi k večeři.

Menzlův herec a odmítnutí Anticharty

František Řehák však zastal i výrazné role ve slavných filmech. Jako filmový herec debutoval František Řehák ve snímku Karla Zemana Vynález zkázy, do popředí se pak dostal díky spolupráci s režisérem Jiřím Menzelem, který jej obsadil do filmů Rozmarné léto, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa, Postřižiny či naposledy Obsluhoval jsem anglického krále.

Další návrat do olomouckého divadla zažil František Řehák v roce 1967. V 70. letech, v období normalizace, byl vyloučený z komunistické strany a kvůli tomu, že odmítl podepsat Antichartu. Následky byly kruté - několikaletý zákaz práce v rádiu a televizi.

Lidé se v Olomouci rozloučili s hercem Františkem Řehákem

V roce 1988 odešel František Řehák do penze, jeho poslední rolí ve stálém olomouckém angažmá byl soudce Auborn v inscenaci Smrt v zahradě Girardinů. Naposledy se na olomouckém jevišti představil v roce 1997 jako Dubský v inscenaci Naši furianti. V roce 2000 byl uveden mezi emeritní členy Moravského divadla Olomouc.

František Řehák získal v roce 1998 Cenu města Olomouce za celoživotní umělecký přínos. Zemřel v červnu 2017 v Olomouci, bylo mu 93 let.