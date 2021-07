Před týdnem u olomoucké radnice František Nedvěd zaplnil svými nezaměnitelnými melodiemi náměstí, i přestože po vstupu na pódium působil unaveně a přiznal, že není v plné síle.

"Necítím se úplně dobře. Ale dnes jsem utekl z nemocnice, abych tu mohl být s vámi,“ prozradil natešenému publiku po první písničce.

Za mikrofonem pak jako vždy předvedl profesionální výkon a nevynechal hity jako Frankie dlouhán, Kočovní herci anebo Stánky.

A lidé si jeho vystoupení užívali. Včetně skupinky usměvavých dam z Olomouce. „Milujeme jeho písničky, on sám je velký sympaťák. Jsme rády, že přijel i sem,“ vyznaly se.

Kontakt s posluchači a společný zážitek na olomouckém náměstí si pochvaloval i sám František Nedvěd.

Právě o víkendu po olomouckém koncertě se ale hudebníkovi přitížilo.

"Minulý týden v neděli jsem ho odvážel. V pátek jsme hráli v Olomouci. V sobotu vstal a byl ještě v pořádku, ale k večeru začal být unavený a ospalý. Říkal jsem si, že je to následkem koncertu, ale v neděli začal spát už pořád, tak jsem ho odvezl do nemocnice. Byl celý dehydrovaný," popsal pro web ŽivotvČesku.cz Františkův syn Vojta.

František Nedvěd se potýkal s rakovinou plic už delší dobu. Prodělal chemoterapii, po zlepšení se mu ale nemoc vrátila v plné síle.

"Táta zemřel v neděli, vzalo to neskutečný obrat. V sobotu vypadal ještě v pořádku a v neděli odpoledne, když jsme do nemocnice jeli s maminkou, tak už moc nekomunikoval a říkal jsem si, že se to ještě obrátí. A večer o půl desáté nám volali z nemocnice, že táta zemřel," řekl webu ŽivotvČesku Vojta Nedvěd.