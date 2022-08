„V roce 1945 byl úsek na Mohelnici ústupová cesta wehrmachtu a toto by jim krylo cestu,“ zmínil průvodce Martin Hruška.

Soustava 22 fortů v Olomouci a nejbližším okolí byla postavena mezi 30. a 60. lety 19. století. Byly součástí Olomouce jako pevnostního města. Jednotlivé forty se nacházely asi kilometr a půl od sebe a tuto vzdálenost bylo možné spolehlivě krýt palbou ze dvou sousedních objektů. Dohromady tak tvořily nepropustný věnec.

Od centra města byly vzdáleny dva až tři kilometry. Děla umístěná na fortech měla dostřel další kilometr, tento systém tak umožňoval v roce 1850 zachovat Olomouc mimo dostřel tehdejších zbraní.

„O šestnáct let později bylo vše jinak. Prusko velmi modernizovalo svou armádu. Použilo v té době nejmodernější technologie. Všechny hlavně, ať pušek nebo kanonů, byly drážkované. Byl v nich proveden vývrt. Střela tak získala vyšší rychlost a měla přesnější dostřel,“ řekla průvodkyně na fortu XIII v Nové Ulici.

V roce 1866 se měla Olomouc stát místem střetu mezi pruskou a rakousko-uherskou armádou. V Olomouci se tehdy shromáždila dvousetitisícová rakouská armáda. Rozhodující bitva se však nakonec odehrála u Hradce Králové a pruské vojsko Olomouc obešlo.

Atraktivní program

Otevření fortů je součástí Týdne vojenské historie.

„Během týdne se lidé dostanou na místa, která zatím viděl jen málokdo,“ uvedla náměstkyně olomouckého primátora Markéta Záleská.

Atraktivní program od 20. do 27. srpna nabízí bývalé významné vojenské letiště v Neředíně. Nabízí se zde výstava na téma sto let letiště, připomínka 112 let od prvního letu na Moravě nebo prohlídky stálé expozice i dočasných výstav z historie olomouckých letců i jejich angažmá ve službách RAF.

Oficiální slavnostní zahájení programu v centru města se odehraje v pondělí 22. srpna na Horním náměstí Dnem s armádou. Od 14 hodin zde bude program s ukázkami práce pyrotechniků a jejich unikátního robota, představí se českoslovenští legionáři, vojenští zdravotníci a vojenská policie, vojáci vybudují kulometné hnízdo a předvedou také několik speciálních armádních vozidel. V 17 hodin proletí nad městem bitevníky JAS-39 Gripen.

„Od pondělí až do soboty bude na Horním náměstí vyrůstat čtyřmetrová písková socha císařovny Marie Terezie, která Olomouc prohlásila v době válek s Pruskem bastionovou pevností,“ upozornila náměstkyně Záleská. Socha bude na náměstí stát až do podzimu.

Komentované prohlídky podzemí

Asi největším lákadlem nejen pro fanoušky vojenské historie budou komentované prohlídky části spletitého systému podzemních naslouchacích minérských chodeb, které byly vybudovány v 18. století a jejichž velká část dodnes existuje pod Smetanovými sady.

Tajemným labyrintem bude od pondělí do pátku provázet Vladimír Gračka, znalec olomouckého podzemí.