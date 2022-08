Jaroslav Wykrent, který odpočívá v šatně po svém posledním koncertě v Přerově, pohled do zákulisí loutkového divadla či atmosféra jazzového festivalu. Ale nejen to.

Světoznámý fotograf Jindřich Štreit zachytil svým objektivem obyčejný život Přerovanů - dělníky, pekaře, sportovce, ale třeba i zahrádkáře nebo chovatele na tradiční burze.

Hodová výstava velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita Lidé Přerova začala v pátek v podvečer vernisáží v Galerii města a její součástí byl i křest nových kalendářů pro rok 2023 - i pro ně vytvořil uznávaný autor kolekci snímků.

V ulicích Přerova ho mohli lidé potkávat téměř rok na nejrůznějších akcích a za tuto dobu vzniklo neuvěřitelných pět tisíc snímků.

Sám autor přiznává, že vybrat z takového množství fotografií ty nejzdařilejší, bylo náročné.

„S finálním výběrem mi pomáhaly pracovnice města a oceňuji jejich erudovanost i citlivý přístup. K výstavě vyšly i kalendáře - stolní, nástěnný a kapesní. Snažil jsem se o to, aby každá z těch částí byla trochu jiná. Na výstavě je tedy jen nepatrná část fotografií, které jsou v kalendáři,“ přiblížil Jindřich Štreit.

Výběr měl zachytit kulturní a společenské události ve městě v různých obdobích kalendářního roku - od Tříkrálové sbírky přes masopustní veselí až po jazzový festival a adventní období.

„Byl jsem fascinován každou akcí, kterou jsem mohl v Přerově poznat a nechci jmenovat jen jednu, protože pro mě byly všechny emotivní a chtěl jsem co nejvíce zachytit jejich podstatu. Je jiné, když fotím velkou událost ve městě, nebo když navštívím školu, továrnu či sportoviště. Nechtěl jsem, aby to byly čistě dokumentační snímky, ale aby měly můj rukopis a můj pohled. To pro mě bylo velice důležité,“ poznamenal autor.

Umělec v Přerově prožil téměř rok života.

„I když jsem měl zpočátku velké obavy vstoupit do města, velmi rychle se rozplynuly a zamiloval jsem si ho. Je to úžasné město s úžasnými lidmi, takže jsem poznal něco mimořádného a doslova světového,“ zhodnotil.

Jindřich Štreit se snažil co nejvíce pochopit prostředí, které fotografoval.

„Když navštívíme nějaké místo, buď nás zaujme, nebo ne. Je ale důležité se sem znovu vracet a porozumět mu. Každý fotograf ví, jak je těžké najít moment, který charakterizuje určité prostředí. Jsem šťastný, že se to podařilo,“ zmínil.

Do Přerova by se rád znovu vrátil, protože ho zaujalo prostředí tradičních továren.

„Vydal jsem 56 knížek a 300 katalogů a určitě bych se nebránil nafocení snímků ze zdejších podniků, které mě velmi oslovily. Dalším tématem, které mě fascinuje a láká, je prostředí romské komunity, které si zaslouží zachytit. Sociálnímu dokumentu se věnuji už od sedmdesátých let minulého století,“ popsal.

Lidé mohou na výstavě obdivovat na čtyři desítky velkoformátových fotografií. Kurátorka výstavy Lada Galová prozradila, že k některým z nich má hlubší vztah.

Poslední koncert

„Je to zejména fotografie Jaroslava Wykrenta na jeho posledním koncertě v přerovském klubu Teplo. Zvolila jsem ji do výběru jako dojemnou připomínku jeho obrovského přínosu a propagace města Přerova za jeho života,“ uvedla.

Na vernisáži hodové výstavy pokřtili nový kalendář pro rok 2023 primátor města Petr Měřínský spolu s děkanem Římskokatolické farnosti Josefem Rosenbergem.

„Jeden krásný verš Žalmu říká: Bože, nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdcí. Jindřich dokázal jednu věc. Ten čas, který nám utíká mezi prsty, zachytit a trochu ho ukrást nám všem, abychom z toho měli radost. A z toho se těším, protože na těch fotkách zachycuje člověka, který má srdce, který má myšlenku a nějaký zvláštní dar od pána Boha. Ať nás ten kalendář provází, ať se naučíme moudrosti srdce, ať si vážíme času a lidí, které máme kolem sebe“ požehnal novému kalendáři Josef Rosenberg.