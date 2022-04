Tribuny jako v Karviné

"Nemělo by se budovat žádné administrativní zázemí. Postavit by se měly tribuny, vybuduje se umělé osvětlení a vyhřívání trávníku," představuje stručně novou podobu Jura. Náklady na celý projekt by se měly podle něj pohybovat okolo 160 milionů korun a realizovat by se měl na dvě etapy. "V každé etapě bychom mohli získat dotaci ve výši až čtyřiceti milionů korun z Národní sportovní agentury. Z městského rozpočtu by pak šlo osmdesát milionů ve dvou etapách," tvrdí.

Stadion pro Prostějov? Jura: Chtěl bych Želízka, musím být pragmatik

Investice je v možnostech města.

"Myslím si, že investice čtyřiceti milionů ročně pro město naší velikosti a finanční kondice je zvládnutelná. Navíc jsem přesvědčen o tom, že si takový stadion Prostějov zaslouží," říká primátor.

Fotbal stavba neomezí

"Firma, která bude přestavbu realizovat zaručuje, že umí stavět i za provozu. Tím pádem by druholigový tým nemusel hledat náhradní hřiště," přibližuje František Jura.

Prostějov jako Jablonec či Slovácko? Nejprve chce stadion, potom postup do ligy

Parkoviště je součástí projektu

Svízelná situace s odstavením osobních aut při návštěvě druholigových zápasů je nejen prostějovským řidičům dobře známá.

"Počítáme s tím, že nové prostorné parkoviště vznikne v prostoru někdejší lokomotivní točny. Pozemky u místního nádraží patří městu a v současnosti jsou nevyužité. Ty prostory jsou v dochozí vzdálenosti od stadionu," představuje další část projektu Jura.

Možná podzim, spíše ale příští jaro. Zahájení přestavby stadionu závisí na schválení dotace.

"Podzim je hodně odvážný termín. Reálná varianta je jaro příštího roku," uzavírá primátor.