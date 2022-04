„Klub má rozpočet několik desítek tisíc korun ročně a tak náročnou investici by nezvládl ze svých zdrojů financovat. První etapa rekonstrukce kulturního domu přišla na přibližně čtyři miliony korun, mohli jsme ji realizovat jen díky dotacím. ´Kulturák´ teď má nové topení, rozvody odpadů, elektřiny a vody. Nové jsou také vnitřní omítky, zateplení, stropy s osvětlením, střecha, fasáda, izolace, zastřešení divácké tribuny, okna i dveře,“ popsal předseda komise městské části a zároveň zástupce fotbalového klubu Luboš Černohouz.

K opravené budově byla přistavěna malá tělocvična a nad ní už stavební firma buduje kompletní zázemí pro fotbalisty. Počítá se tam s novými šatnami, sprchami a místností pro rozhodčí.

„Stavební práce začaly v lednu a zhruba v říjnu už bychom měli rádi všechno hotové. Druhá etapa přišla na přibližně šest a půl milionu korun, které se nám podařilo pokrýt z dotací od Národní sportovní agentury, města Olomouce a Olomouckého kraje,“ upřesnil Luboš Černohouz.

Přibude nový přechod a chodník

Nejedná se přitom o jedinou letošní velkou investiční akci v olomoucké městské části Nedvězí. V létě by měla začít výstavba nového přechodu pro chodce a chodníku na křižovatce směrem k místní mateřské škole v Neklanově ulici.

„Tato investice je již schválena zastupitelstvem města a zařazena do rozpočtu. Aktuálně probíhá výběrové řízení, v červnu by se mohlo začít s realizací a do zimy by to mohlo být hotové. Nový přechod a chodník k mateřské škole velmi vítáme, křižovatka je nepřehledná a pro chodce nebezpečná,“ ocenil úpravy křižovatky předseda komise městské části.