Více než pět metrů dlouhá plachetnice a skutečný ultralight budou velkými lákadly na oblíbené interaktivní výstavě For Model 2024. Ta začne už v pátek 22. března na Výstavišti Flora Olomouc. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na unikátní modely letadel, lodí, automobilů, stavebních strojů, vlaků, ponorek či bojových plavidel.

Ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková o výstavě For Model 2024 v Olomouci | Video: Vránová Magda

Vyhledávaná výstava For Model je jednou z největších tuzemských akcí zaměřených na modely, sběratelství, digitální technologie, hry, hračky a stavebnice. Letošní ročník je již 22. v pořadí a uskuteční se od pátku 22. března do neděle 24. března.

„For Model patří mezi nejoblíbenější akce, které na Výstavišti Flora Olomouc pořádáme. Díky naší spolupráci s desítkami sběratelů a modelářů se návštěvníci mohou opět těšit na tři dny plné zážitků. Mám radost, že se i letos hlásí modeláři, kteří se u nás prozatím se svými díly nepochlubili. Veřejnosti představíme exponáty, které v minulých letech neměla možnost vidět,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Budova Jednoty a proluka u hotelu Gemo. Podívejte se, co tam mohlo stát

"Éčko" plné vláčků

K vidění budou modely všech možných kategorií, například lodě, vozidla, letadla a rozhodně nebudou chybět ani oblíbené vláčky. Jejich milovníci se mohou těšit na velkou podívanou, protože právě modelům vlaků bude patřit celý pavilon E.

Dominovat mu bude modulová a zahradní železnice. Letos nabízí novou trasu s novými zastávkami.

Další novinkou je železnice s celoročním provozem přenesená do pavilonu ze zahradního plenéru.

V pavilonu A opět nebude chybět velká vodní plocha pro modeláře, kteří tam budou předvádět plachetnice, ponorky a bojová plavidla.

Lidé se mohou těšit na námořní bitvy plné světelných, zvukových i kouřových efektů.

VIDEO: For Model 2023

Zdroj: Tauberová Daniela

Promítačky olomouckých kin

Oblíbenou součástí výstavy je také expozice filmové a televizní techniky. Letos nese název Promítací technika zaniklých olomouckých kin a reflektuje nedávné otevření někdejšího kina Central.

„Návštěvníky seznámíme s dochovanými funkčními promítačkami a inventářem z olomouckých kin Mír, Central, Svatý Kopeček, Jas nebo Lípa. Práci promítače ´analogového´ kina bude moci okusit každý, kdo na ruční převíječce zkusí přetočit celovečerní film o délce tři a půl kilometru,“ sdělila manažerka výstavy Lenka Weiserová.

Na Floru pojede Hurvínek

Na akci For Model 2024 si už teď lidé mohou na webu výstaviště koupit zvýhodněné online vstupenky. Díky nim nejen ušetří, ale vyhnou se také frontám u pokladen, protože pro jejich držitele bude připravený samostatný vchod.

Olomouc má opět svoji Vajíčkovou promenádu

Kdo bude mít zájem, může v sobotu na výstavu přijet historickým vlakem s legendárními motoráčky Hurvínek. Ty na koleje vyjedou díky dlouholeté spolupráci Výstaviště Flora Olomouc s ČD Nostalgie.

„Jezdit budou celý den mezi stanicemi Olomouc, hlavní nádraží a Olomouc, Řepčín a zpět. Na trase je také zastávka Olomouc, Nová Ulice, ze které se lidé pěšky na Výstaviště Flora a akci For Model 2024 dostanou za necelých pět minut,“ doplnil Michal Poláček, tiskový mluvčí Výstaviště Flora Olomouc.

Jízdenky budou k dostání před odjezdem přímo ve vlaku. Milovníci starých vlaků se v rámci těchto historických souprav mohou těšit jak na motorové vozy řady M 131.1 s 48 místy k sezení, tak i na přípojné vozy Blm, kde je 53 míst, a BDlm se služebním oddílem a dalšími 42 místy k sezení.

For Model 2024

- Výstaviště Flora Olomouc

- pátek 22. března od 9 do 18 hodin

- sobota 23. března od 9 do 18 hodin

- neděle 24. března od 9 do 17 hodin

- nejlevnější vstupenky k dispozici na webu Výstaviště Flora zde

- odjezdy historického vlaku v sobotu ze zastávky Olomouc, hlavní nádraží v 9.30 hodin, 11.30 hodin, 13.30 hodin a 15.30 hodin

- odjezdy historického vlaku ze zastávky Olomouc, Řepčín v 9.57 hodin, 11.57 hodin, 13.57 hodin a 15.57 hodin

- jednosměrné jízdné pro děti od 6 do 15 let stojí 40 korun, cestující starší 15 let platí 70 korun

- v sobotu se v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin pro veřejnost otevře také depozitář ČD Muzea v Táborské ulici