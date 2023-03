For Model je tady! Co letos nabídne

Modely letadel, vláčků, lodí, automobilů všech druhů, volnočasové drony a spoustu stavebnic, her a zábavy od pátku 17. března do neděle 19. března nabídne oblíbená výstava For Model na Výstavišti Flora Olomouc. K vidění budou fascinující díla a sbírky několika desítek vystavovatelů a každý návštěvník si tam přijde na své.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

For Model na olomouckém výstavišti Flora | Foto: Deník/Petra Pášová